Koković blistao posle velikog trijumfa: Imali smo potpunu kontrolu... Poslao poruku i Partizanu

Trener Železničara bio je zadovoljan posle duela u Pančevu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Najbolji mladi stručnjak u srpskom fudbalu prošle sezone još jednom je potvrdio svoj kvalitet, a njegov tim uspeo je da ne primi gol od Partizana.

- Mi smo dobro otvorili utakmicu. Imali smo kontrolu tokom većeg dela prvog poluvremena. Izašli u nekoliko tranzicija na 1:0, koje nismo rešili kako treba. Napravili smo nekoliko izmena, ali nažalost nismo ostali u značajnijoj kontroli. Partizan je rizikovao, a mi pretili iz kontri - rekao je Koković.

On je potom objasnio i šta očekuje od svojih igrača.

- Želim više proaktivnosti i kontrole, bez obzira što igramo protiv favorita. Posle isključenja smo imali lakši posao da utakmicu privedemo kraju. Čestitam igračima na borbi, a Partizanu želim sreće u nastavku sezone - zaključak je trenera Koković.

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