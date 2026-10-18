Politika

DOŠLA SAM DA IH PODRŽIM, A ONDA SU ME ČETIRI MUŠKARCA PRETUKLA: Šizofrenija u blokaderskim redovima, tukli devojku koja ih podržava

В.Н.

18. 10. 2026. u 21:50

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KOLEKTIVNOJ blokaderskoj šizofreniji nema kraja, sada su počeli da tuku i svoje!

ДОШЛА САМ ДА ИХ ПОДРЖИМ, А ОНДА СУ МЕ ЧЕТИРИ МУШКАРЦА ПРЕТУКЛА: Шизофренија у блокадерским редовима, тукли девојку која их подржава

24 sedam/printskrin

Blokaderi su počeli međusobno da se tuku, o čemu svedoči i jedna devojka koja kaže da je došla na skup studenata, ali su je napali isti oni koji se takođe zalažu za studentske stavove.

- Šetala sam ulicom. Došla sam na skup studenata gde su me četiri muškarca koji se isto zalažu za studente fizički napadala i udarala. I nisu hteli da prestanu. A šta sad da radim, ništa? Policija je tamo - kazala je blokaderka. 

(24 sedam)

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