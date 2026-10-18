DOŠLA SAM DA IH PODRŽIM, A ONDA SU ME ČETIRI MUŠKARCA PRETUKLA: Šizofrenija u blokaderskim redovima, tukli devojku koja ih podržava
KOLEKTIVNOJ blokaderskoj šizofreniji nema kraja, sada su počeli da tuku i svoje!
Blokaderi su počeli međusobno da se tuku, o čemu svedoči i jedna devojka koja kaže da je došla na skup studenata, ali su je napali isti oni koji se takođe zalažu za studentske stavove.
- Šetala sam ulicom. Došla sam na skup studenata gde su me četiri muškarca koji se isto zalažu za studente fizički napadala i udarala. I nisu hteli da prestanu. A šta sad da radim, ništa? Policija je tamo - kazala je blokaderka.
(24 sedam)
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