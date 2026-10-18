Kiks pred dolazak Zvezdi: Kopenhagen nije pobedio u prvenstvu Danske

KOPENHAGEN ne dolazi u dobrom raspoloženju na noge Crvenoj zvezdi u Ligi konferencije.

FOTO: Tanjug/Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix via AP

Tim iz glavnog grada Danske je odigrao nerešeno - 1:1 na "Parkenu" protiv Arhusa u 11. kolu tamošnjeg prvenstva.

Domaćin je u prvom poluvremenu bio bolji rival i do vođstva je došao u 35. minutu preko Roberta.

Gosti su uspeli da izjednače rezultat u 63. minutu kada je Jani Sera savladao Dijanta Ramaja. Bio je to peti gol u šampionatu za napadača aktuelnog šampiona Danske.

Do kraja utakmice rezultat je ostao nepromenjen, a Kopenhagen nije uspeo da trijumfuje iako je ka golu rivala uputio čak 24 udarca.

Ovaj tim u četvrtak u 18.45 gostuje Crvenoj zvezdi na stadionu "Rajko Mitić" u 2. kolu Lige konferencije.

Kopenhagen je to takmičenje otvorio ubedljivim trijumfom nad Bragom (3:0), dok su crveno-beli pogaženi od Lugana (2:3).

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