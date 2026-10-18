Poruka za navijače: Elšnik, Abu Fani i Sibinović pozvali publiku na Kopenhagen! (VIDEO)
FUDBALERI Crvene zvezde pozvali navijače na Kopenhagen.
Crveno-beli su pred duel sa klubom iz Danske ubedljivo pobedili lučansku Mladost (5:1). Igrači šampiona Srbije posle meča su iskoristili priliku i uputili poziv navijačima da ispune "Marakanu" u četvrtak.
To su uradili strelci golova, Timi Maks Elšnik i Mohamed Abu Fani, ali i mladi Andrej Sibinović koji je debitovao za prvi tim.
Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Kopenhagen igra se u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić".
Crveno-beli su ovo takmičenje počeli porazom od Lugana (2:3), dok je Kopenhagen savladao Bragu (3:0).
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