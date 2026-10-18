KOŠMAR ZA PARTIZANOVCE! Evo kako sada izgleda tabela Superlige (VIDEO)

Crno-beli nikako da pobegnu iz plej-aut zone.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Fudbaleri Partizana doživeli su i šesti poraz ove sezone u domaćem prvenstvu od Železničara u Pančevu (1:0), pa posle kompletiranog 12. kola zauzimaju deseto mesto na tabeli Superlige, sa samo 11 osvojenih bodova. Doduše, crno-beli imaju i utakmicu manje, koju treba da odigraju 28. novembra protiv Radničkog iz Niša, ali i pored toga se nalaze u jako nezavidnoj situaciji.

Ni najstariji navijači "parnog valjka" ne pamte rezultatski ovako tešku situaciju, jer je ekipa trenutno u zoni borbe za opstanak u elitnom rangu. Samo tri pobede, uz dva remija, učinak je ispod svih očekivanja, pa nema sumnje da će trener Saša Ilić i njegovi izabranici biti pod ogromnim pritiskom do odlaska na zimsku pauzu.

S druge strane, Crvena zvezda je nastavila seriju pobeda, a na "Marakani" je rutinski savladana Mladost iz Lučana sa 5:1. Izabranici Alberta Rijere održavaju šest bodova prednosti u odnosnu na drugoplasiranu Vojvodinu, koja je na svom stadionu pobedila petoplasirani kragujevački Radnički (2:0).

Sa sjajnim partijama nastavio je IMT, koji je na trećoj poziciji posle trijumfa u gostima nad Novim Pazarom (2:1). U plej-of zoni su još Železničar i Radnik, dok je Zemun zakucan za poslednje mesto, a iznad njega su Nišlije, Mačva i OFK Beograd.

REZULTATI 12. KOLA

Radnik - Radnički (N) 3:0 (1:0)

Čukarički - Zemun 3:0 (3:0)

Vojvodina - Radnički (K) 2:0 (1:0)

Mačva - OFK Beograd 1:1 (1:1)

Novi Pazar - IMT 1:2 (0:0)

Crvena zvezda - Mladost 5:1 (1:0)

Železničar - Partizan 1:0 (1:0)

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