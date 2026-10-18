NESREĆA U VRČINU, DECA HITNO PREBAČENA U BOLNICU: Dečak (10) kvadom udario rođenog brata (12) i još jedno dete
TROJE dece zadobilo je teže povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u Vrčinu.
Saobraćajna nezgoda se dogodila nešto posle 14 sati kad je dečak (10) izgubio kontrolu nad dečijim kvadom, kojim je upravljao, a potom naleteo na svog rođenog brata (12) i još jedno dete (10).
Deca su hitno prebačena u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj.
(Telegraf)
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