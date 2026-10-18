Nesreće

NESREĆA U VRČINU, DECA HITNO PREBAČENA U BOLNICU: Dečak (10) kvadom udario rođenog brata (12) i još jedno dete

Jelena Ždralić

18. 10. 2026. u 21:46

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TROJE dece zadobilo je teže povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila u Vrčinu.

НЕСРЕЋА У ВРЧИНУ, ДЕЦА ХИТНО ПРЕБАЧЕНА У БОЛНИЦУ: Дечак (10) квадом ударио рођеног брата (12) и још једно дете

Foto: Printskrin Pink TV

Saobraćajna nezgoda se dogodila nešto posle 14 sati kad je dečak (10) izgubio kontrolu nad dečijim kvadom, kojim je upravljao, a potom naleteo na svog rođenog brata (12) i još jedno dete (10).

Deca su hitno prebačena u Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj.

(Telegraf)

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