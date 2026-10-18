EVO ŠTA STUDENTSKA LISTA MISLI O SRBIJI: Žagubica je vuko*e*ina! (VIDEO)

IZJAVA predstavnika takozvane „studentske“ liste, u stvari žute blokaderske liste, izazvala je oštre reakcije zbog uvredljivog naziva kojim je opisao Žagubicu.

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Nazvati jedno mesto u Srbiji „vukojebinom“ nije samo neprimeren rečnik — to je uvreda za ljude koji u tom mestu žive, rade, podižu porodice i svojim trudom doprinose svojoj zemlji.

Da li su građani manjih gradova i opština manje vredni od onih koji žive u velikim centrima? Svako mesto u Srbiji ima svoje ljude, svoju istoriju i svoje dostojanstvo. Žagubica nije predmet za podsmeh, već dom ljudi koji zaslužuju poštovanje, bez obzira na politička uverenja.

Posebno je sporno kada oni koji tvrde da se bore za građane pokazuju prezir prema sredinama u kojima ti isti građani žive. Politička borba može da bude oštra, ali omalovažavanje čitavog mesta i njegovih stanovnika ne bi smelo da bude prihvatljivo.

Građani Žagubice zaslužuju poštovanje, a ne uvrede. Nijedno mesto u Srbiji nije manje vredno, niti su njegovi stanovnici manje važni zato što ne žive u Beogradu, Novom Sadu ili nekom drugom velikom gradu.

(Šumadija onlajn)