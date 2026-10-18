Politika

Oni koji bi da ruše spomenik Milici Rakić i umesto njega podižu spomenik Medlin Olbrajt, napadaju Vučića, a podržavaju Studentsku listu!

В.Н.

18. 10. 2026. u 10:43

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FELINGER koji lobira za Studentsku listu i poziva na proterivanje Aleksandra Vučića, ponovo je u centru pažnje zbog svojih ranijih stavova o spomeniku Milici Rakić i sad zahteva da se sruši spomenik, a to će tražiti od njegovog premijera, Ilije Srdanovića da uradi!

Они који би да руше споменик Милици Ракић и уместо њега подижу споменик Медлин Олбрајт, нападају Вучића, а подржавају Студентску листу!

Foto: Printskrin

Ovaj srbomrzac Felinger je svojevremeno tražio da se ukloni spomenik Milici Rakić i da se na tom mesto postavi bista Medlin Olbrajt.

Foto: Printskrin

 

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