Oni koji bi da ruše spomenik Milici Rakić i umesto njega podižu spomenik Medlin Olbrajt, napadaju Vučića, a podržavaju Studentsku listu!

ČAK i austrijski nedeljnik koji najpohvalnije piše o blokaderima i "Studentskoj listi" kaže da Srdanović ne zna šta priča. Može se zaključiti i da "Studentska lista" Srdanoviću ne dozvoljava da govori jer se iz teksta vidi da su rekli da bi mogli da im organizuju razgovor, ali sa nekim drugim (bilo ko osim Srdanovića). Ipak su Austrijanci nabasali na Srdanovića, i razgovarali sa njim.