Politika

POSLEDNJA NAREDBA SLUGAMA OKO SRBIJE! Udarili na Vučića i državu, iz regiona otvoreno podržavaju Studentsku listu

В.Н.

18. 10. 2026. u 10:45

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

OD POČETKA studentskih protesta, koji su praktično odmah prerasli u blokaderske, bilo je jasno da su tvorci ovoga strani centri moći, ali u Srbiji, na sreću, nije uspeo pokušaj obojene revolucije.

ПОСЛЕДЊА НАРЕДБА СЛУГАМА ОКО СРБИЈЕ! Ударили на Вучића и државу, из региона отворено подржавају Студентску листу

Foto: printskrin Instagram studenti_u_blokadi and sviublokade.fdu

Sve su činili tvorci ovog projekta, ideolozi i finansijeri, ne bi li srušili Srbiju i njenog Predsednika Aleksandra Vučića.

Zvanično preko velikog broja nevladinih organizacija unete su milijarde evra , da bi se navodno kroz kojekakve projekte finansirale određene strukture u Srbiji u sprovođenju ovog nauma. Isto toliko novca, ako ne i više , uneto je ilegalnim putem.

Od samog početka u rušenju Srbije na više načina učestvovala je i Hrvatska. Daleko bilo da Hrvatsku treba smatrati nekom od zemalja kad se kaže "centri moći", jer ona je uvek kroz istoriju, samo obični poslušnik stranih sila, a prevashodno Nemačke.

Imali su blokaderi svu moguću podršku iz Hrvatske i na raspolaganju sve tamošnje medije, i normalno političare. Hrvatska je bila i sigurna kuća za one prema kojima je bila raspisana poternica zbog pokušaja i planiranja državnog udara u Srbiji.

U punom kapacitetu Hrvatskoj se pridružio politički vrh odnosno vlast Crne Gore, i to iz jednog, može se slobodno reći,  bednog razloga da se dodvori Hrvatskoj, od koje mnogo zavisi.

Blokadere od prvog dana podržavaju i vlasti u Prištini, na našoj okupiranoj teritoriji i sam Kurti, koji tada govori tečnim srpskim jezikom.

Kako je počela izborna kampanja, to su napadi iz Hrvatske, Crne Gore i Prištine na Srbiju postali sve bezočniji. Došlo je čak dotle da je crnogorski predstavnik vlasti i to podpredsednik Skupštine Crne Gore, Nurković, izneo zahtev da Srbija plati Crnoj Gori, na ime nekakve ratne odštete iznos 2,7 milijardi dolara koliko Hrvatska od njih potražuje.

A istini za volju Pripadnici JNA u septembru 1991.godine, koji su došli do Dubrovnika, bili su sastavljeni isključivo od rezervista iz Crne Gore.

Demontirali su opremu sa aerodroma "Ćilipi" koja je potom ugrađena u Podgorički i Tivatski aerodrom. Opljačkali su veliku marinu u "Rijeci Dubrovačkoj" gde su bili privezani na čuvanju jaki i veliki gliseri i jahte zapadno evropskih zemalja, a sve je to odveženo u Crnu Goru.

Te brze glisere, što su svi mogli da se uvere, vlast Mila Đukanovića, svakodnevno je koristila za šverc cigareta preko Jadranskog mora u Italiju.

A postoje i objavljene fotografije i snimci Mila Đukanovića i Momira Bulatovića, kako vrše smotru crnogorskih rezervista koji su opsedali Dubrovnik. A usput su opljačkali sve hrvatske vikendice i kuće u Konavlima, od granice Crne gore do Dubrovnika! Uz to svi mediji u Crnoj Gori takmiče se ko će više da ocrni vlast u Srbiji i Aleksandra Vučića. 

Ovog puta mi u Srbiji nećemo ni jednog trenutka pomenuti razorni zemljotres u Crnoj Gori, gde je jedino Srbija finansirala obnovu, a svi zaposleni u Srbiji godinama odvajali 1% svog ličnog dohotka.

U Hrvatskoj su hrvatski zastupnici Božo Petrov i Kulundžić, izneli takve gnusne stvari o Srbiji i njenom rukovodstvu, a pogotovo o Aleksandru Vučiću, za koje bi u Srbiji rekli da ne bi mogao ni pas sa maslom da pojede. 

Svi oni trenutno iz Hrvatske, Sarajeva, Podgorice, Prištine i .... javno podržavaju takozvanu Studentsku listu i žele njenu pobedu. 

Prvi put se desilo i nešto retko u diplomatskoj praksi da je naša država uložila Protestnu notu Hrvatskoj zbog mešanja u unutrašnje stvari naše zemlje. Kada se sve ovo sagleda, ako stavimo po strani Aleksandra Vučića i SNS,  može se  reći da je ovo sveopšti napad svih onih koji su to činili intenzivno od 2014.godine na samu državu Srbiju i srpski narod.

A zašto im smeta Aleksandar Vučić, pa i SNS, odnosno izborna lista koju on predvodi?

Pobeda ove izborne liste neće dozvoliti da na vlast dođu, slobodno možemo reći, proustaške, prošiptarske i milogorske snage, čiji bi zadatak bio da Srbiju vrate desetinama godina unazad, da opljačkaju sve što mogu i da budu ponizne sluge, jer samo takva Srbija bi bila po meri zapadnih centara moći i njihovih slugu u pomenutim zemljama i okupiranoj našoj teritoriji....

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AUSTRIJSKI NEDELJNIK: Dok su mladi u Francuskoj na ulici, generacija Zed u Srbiji tri koraka ispred
Politika

0 2

AUSTRIJSKI NEDELJNIK: Dok su mladi u Francuskoj na ulici, generacija Zed u Srbiji tri koraka ispred

ČAK i austrijski nedeljnik koji najpohvalnije piše o blokaderima i "Studentskoj listi" kaže da Srdanović ne zna šta priča. Može se zaključiti i da "Studentska lista" Srdanoviću ne dozvoljava da govori jer se iz teksta vidi da su rekli da bi mogli da im organizuju razgovor, ali sa nekim drugim (bilo ko osim Srdanovića). Ipak su Austrijanci nabasali na Srdanovića, i razgovarali sa njim.

18. 10. 2026. u 10:34

Politika
Tenis
Fudbal
SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - Ona sa mnom nikad ne bi igrala

SA MAJKOM NE ŽELI U KADAR: Ćerka Olge Odanović odbila ulogu u hit seriji - "Ona sa mnom nikad ne bi igrala"