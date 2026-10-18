POSLEDNJA NAREDBA SLUGAMA OKO SRBIJE! Udarili na Vučića i državu, iz regiona otvoreno podržavaju Studentsku listu

OD POČETKA studentskih protesta, koji su praktično odmah prerasli u blokaderske, bilo je jasno da su tvorci ovoga strani centri moći, ali u Srbiji, na sreću, nije uspeo pokušaj obojene revolucije.

Foto: printskrin Instagram studenti_u_blokadi and sviublokade.fdu

Sve su činili tvorci ovog projekta, ideolozi i finansijeri, ne bi li srušili Srbiju i njenog Predsednika Aleksandra Vučića.

Zvanično preko velikog broja nevladinih organizacija unete su milijarde evra , da bi se navodno kroz kojekakve projekte finansirale određene strukture u Srbiji u sprovođenju ovog nauma. Isto toliko novca, ako ne i više , uneto je ilegalnim putem.

Od samog početka u rušenju Srbije na više načina učestvovala je i Hrvatska. Daleko bilo da Hrvatsku treba smatrati nekom od zemalja kad se kaže "centri moći", jer ona je uvek kroz istoriju, samo obični poslušnik stranih sila, a prevashodno Nemačke.

Imali su blokaderi svu moguću podršku iz Hrvatske i na raspolaganju sve tamošnje medije, i normalno političare. Hrvatska je bila i sigurna kuća za one prema kojima je bila raspisana poternica zbog pokušaja i planiranja državnog udara u Srbiji.

U punom kapacitetu Hrvatskoj se pridružio politički vrh odnosno vlast Crne Gore, i to iz jednog, može se slobodno reći, bednog razloga da se dodvori Hrvatskoj, od koje mnogo zavisi.

Blokadere od prvog dana podržavaju i vlasti u Prištini, na našoj okupiranoj teritoriji i sam Kurti, koji tada govori tečnim srpskim jezikom.

Kako je počela izborna kampanja, to su napadi iz Hrvatske, Crne Gore i Prištine na Srbiju postali sve bezočniji. Došlo je čak dotle da je crnogorski predstavnik vlasti i to podpredsednik Skupštine Crne Gore, Nurković, izneo zahtev da Srbija plati Crnoj Gori, na ime nekakve ratne odštete iznos 2,7 milijardi dolara koliko Hrvatska od njih potražuje.

A istini za volju Pripadnici JNA u septembru 1991.godine, koji su došli do Dubrovnika, bili su sastavljeni isključivo od rezervista iz Crne Gore.

Demontirali su opremu sa aerodroma "Ćilipi" koja je potom ugrađena u Podgorički i Tivatski aerodrom. Opljačkali su veliku marinu u "Rijeci Dubrovačkoj" gde su bili privezani na čuvanju jaki i veliki gliseri i jahte zapadno evropskih zemalja, a sve je to odveženo u Crnu Goru.

Te brze glisere, što su svi mogli da se uvere, vlast Mila Đukanovića, svakodnevno je koristila za šverc cigareta preko Jadranskog mora u Italiju.

A postoje i objavljene fotografije i snimci Mila Đukanovića i Momira Bulatovića, kako vrše smotru crnogorskih rezervista koji su opsedali Dubrovnik. A usput su opljačkali sve hrvatske vikendice i kuće u Konavlima, od granice Crne gore do Dubrovnika! Uz to svi mediji u Crnoj Gori takmiče se ko će više da ocrni vlast u Srbiji i Aleksandra Vučića.

Ovog puta mi u Srbiji nećemo ni jednog trenutka pomenuti razorni zemljotres u Crnoj Gori, gde je jedino Srbija finansirala obnovu, a svi zaposleni u Srbiji godinama odvajali 1% svog ličnog dohotka.

U Hrvatskoj su hrvatski zastupnici Božo Petrov i Kulundžić, izneli takve gnusne stvari o Srbiji i njenom rukovodstvu, a pogotovo o Aleksandru Vučiću, za koje bi u Srbiji rekli da ne bi mogao ni pas sa maslom da pojede.

Svi oni trenutno iz Hrvatske, Sarajeva, Podgorice, Prištine i .... javno podržavaju takozvanu Studentsku listu i žele njenu pobedu.

Prvi put se desilo i nešto retko u diplomatskoj praksi da je naša država uložila Protestnu notu Hrvatskoj zbog mešanja u unutrašnje stvari naše zemlje. Kada se sve ovo sagleda, ako stavimo po strani Aleksandra Vučića i SNS, može se reći da je ovo sveopšti napad svih onih koji su to činili intenzivno od 2014.godine na samu državu Srbiju i srpski narod.

A zašto im smeta Aleksandar Vučić, pa i SNS, odnosno izborna lista koju on predvodi?

Pobeda ove izborne liste neće dozvoliti da na vlast dođu, slobodno možemo reći, proustaške, prošiptarske i milogorske snage, čiji bi zadatak bio da Srbiju vrate desetinama godina unazad, da opljačkaju sve što mogu i da budu ponizne sluge, jer samo takva Srbija bi bila po meri zapadnih centara moći i njihovih slugu u pomenutim zemljama i okupiranoj našoj teritoriji....