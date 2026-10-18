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POLUVREME-KRAJ TIKET: Ovo su današnji predlozi za prolaz iz prelaza

Olja Mrkić

18. 10. 2026. u 11:12

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POLUVREME-KRAJ je igra koja može da donese lepu zaradu, čak i ako ne "ludujete" sa tipovanjem 1-2 ili 2-1.

ПОЛУВРЕМЕ-КРАЈ ТИКЕТ: Ово су данашњи предлози за пролаз из прелаза

Andrea Marangon / Alamy / Profimedia

Prelazi za nedelju

14.30 Kaveze - Kasarano X-X (5,25)

17.30 Ospitaleto - Pergoteleze X-X (4,85)
17.30 Albinolefe - Novara X-X (4,60)

Ukupna kvota: 117,12

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