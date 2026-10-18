AUSTRIJSKI NEDELJNIK: Dok su mladi u Francuskoj na ulici, generacija Zed u Srbiji tri koraka ispred

ČAK i austrijski nedeljnik koji najpohvalnije piše o blokaderima i "Studentskoj listi" kaže da Srdanović ne zna šta priča. Može se zaključiti i da "Studentska lista" Srdanoviću ne dozvoljava da govori jer se iz teksta vidi da su rekli da bi mogli da im organizuju razgovor, ali sa nekim drugim (bilo ko osim Srdanovića). Ipak su Austrijanci nabasali na Srdanovića, i razgovarali sa njim.

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- Govori mnogo, ali ništa određeno - piše novinarka.

I taj, takav, treba da vodi Srbiju?!?

Austrijska novinarka opisala zamršen odgovor potencijalnog premijera

Austrijski nedeljnik Profil objavio je tekst o Studentskoj listi i političkoj situaciji u Srbiji, a posebnu pažnju privlači deo posvećen Iliji Srdanoviću, koji se u članku pominje kao mogući kandidat za predsednika Vlade.

Novinarka opisuje kako je došla do razgovora sa Srdanovićem u Nišu, nakon što je zahtev redakcije za intervju odbijen, uz poruku da bi mogao da bude organizovan susret sa nekim drugim predstavnikom pokreta.

Ipak, do razgovora je došlo preko lokalnih kontakata. A upravo je opis tog susreta otvorio pitanje koliko jasno Srdanović ume da predstavi svoje političke stavove.

Na pitanje da li razgovara sa budućim premijerom Srbije, novinarka je zabeležila njegov dvominutni odgovor kao zamršen i nedovoljno konkretan.

- Govori mnogo, ali ništa određeno - piše Profil.

Ova ocena posebno je značajna u kontekstu političkih ambicija "Studentske liste", koja nastoji da se predstavi kao alternativa aktuelnoj vlasti, ali i dalje ostavlja otvorenim pitanje ko bi preuzeo odgovornost za vođenje Vlade u slučaju izborne pobede.

Ko bi zaista vodio Srbiju?

U tekstu se ukazuje i na neobičnu strukturu Studentske liste: iako se predstavlja kao studentski pokret, kandidati na listi su stariji ljudi sa profesionalnim iskustvom, a ne studenti.

Autorka analizira i problem odsustva jasno istaknutog lidera, što otvara pitanje kako bi pokret funkcionisao kada bi sa protesta i političkih poruka prešao na konkretno upravljanje državom.

Jer kritikovati vlast i obećavati promene nije isto što i ponuditi jasan program, konkretna rešenja i osobu koja će preuzeti odgovornost za njihovo sprovođenje.

Upravo zato ocena austrijske novinarke o Srdanovićevom odgovoru otvara neprijatno pitanje za Studentsku listu: ako se njen prvi kandidat pominje kao mogući premijer, javnost ima pravo da očekuje jasne odgovore o planovima, kadrovima i budućem vođenju države.