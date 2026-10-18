GRAĐANI SRBIJE, BIRAJTE MUDRO! VUČIĆ: Samo vi donećete odluku o tome kakvu budućnost želite!
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" izjavio je da će Srbija od početka naredne godine uložiti dodatnih sedam milijardi dinara, odnosno oko 60 miliona evra, u takozvane inovativne lekove. Najavio je i završetak važnih infrastrukturnih projekata, uključujući autoput Beograd–Zrenjanin i deonicu Zrenjanin–Novi Sad.
Vučić se oglasio se na Instagramu i poručio:
"Samo vi, građani Srbije, donećete odluku o tome kakvu budućnost želite. Birajte mudro, i da ih pobedimo ubedljivije nego ikada!"
Aleksandar Vučić izjavio je da će Srbija od početka naredne godine uložiti dodatnih sedam milijardi dinara, odnosno oko 60 miliona evra, u takozvane inovativne lekove. Najavio je i završetak važnih infrastrukturnih projekata, uključujući autoput Beograd–Zrenjanin i deonicu Zrenjanin–Novi Sad.
Vučić je poručio da su tokom kampanje predstavljeni rezultati i planovi, a govorio je i o projektima za koje je najavio da će biti završeni u narednom periodu.
– Uložićemo već od početka sledeće godine novih sedam milijardi dinara, dakle 60 miliona evra, u takozvane inovativne lekove – rekao je Vučić.
Autoput Beograd–Zrenjanin i Fruškogorski koridor
Govoreći o infrastrukturi, Vučić je najavio da bi autoput Beograd–Zrenjanin i deonica Zrenjanin–Novi Sad trebalo da budu završeni za dve godine.
– Za dve godine završićemo autoput Beograd–Zrenjanin i Zrenjanin–Novi Sad. Fruškogorski koridor, najveći deo, otvorićemo već za šest meseci – izjavio je on.
Vučić je najavio i da će putnici od 13. decembra moći da putuju vozom na relaciji Beograd–Budimpešta–Beč.
„Učestvovao sam u dovođenju 14 fabrika u Novi Sad“
Vučić se osvrnuo i na privrednu situaciju u Novom Sadu, upoređujući današnje stanje sa periodom od pre 14 godina.
– Pre 14 godina gotovo nijedna fabrika više nije radila, privreda nije postojala. Učestvovao sam u dovođenju 14 fabrika u Novi Sad – rekao je Vučić.
Dodao je da su u gradu razvijani naučno-tehnološki parkovi i razvojni centri.
Na kraju obraćanja poručio je da će građani sami odlučiti kakvu budućnost žele, uz poziv pristalicama da ostvare ubedljivu pobedu na izborima.
– Samo vi, građani Srbije, donećete odluku o tome kakvu budućnost želite. I da ih pobedimo najubedljivije do sada – poručio je Vučić.
Obraćanje je završio porukama: „Živeo Novi Sad! Živela Srbija!“
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