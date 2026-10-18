BRUTALNO TEPIH-BOMBARDOVANJE: Ruski piloti dejstvovali avio-bombama tipa FAB po ukrajinskoj motorizovanoj pešadiji (VIDEO)
POSADE Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije bacile su avionske bombe FAB-500 na jedinicu 57. zasebne motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine.
Snimak borbenih dejstava pilota objavilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u blizini mesta Gontarovka, u Harkovskoj oblasti, otkrivena privremena lokacija za razmeštaj neprijateljskih snaga. Njena lokacija utvrđena je putem izviđačkih aktivnosti.
Posade Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije odmah su izvele vazdušni udar na identifikovani cilj.
Navedeno je da su avionske bombe FAB-500, koje su piloti koristili, bile opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje.
Objektivna kontrola potvrdila je uništenje privremenog položaja, kao i motorizovane pešadije neprijatelja koja se tu nalazila.
Ranije je Ministarstvo odbrane Rusije prikazalo kako je u blizini mesta Visokojvanovka, u Donjeckoj Narodnoj Republici, pogođen centar za upravljanje dronovima, koji je pripadao 10. zasebnoj brdsko-jurišnoj brigadi Oružanih snaga Ukrajine. Ruske snage su na taj cilj dejstvovale sa pet avionskih bombi tipa OFAB-250-270.
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