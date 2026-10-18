POSADE Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije bacile su avionske bombe FAB-500 na jedinicu 57. zasebne motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine.

MOD Rusije

Snimak borbenih dejstava pilota objavilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u blizini mesta Gontarovka, u Harkovskoj oblasti, otkrivena privremena lokacija za razmeštaj neprijateljskih snaga. Njena lokacija utvrđena je putem izviđačkih aktivnosti.

Posade Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije odmah su izvele vazdušni udar na identifikovani cilj.

Navedeno je da su avionske bombe FAB-500, koje su piloti koristili, bile opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje.

Objektivna kontrola potvrdila je uništenje privremenog položaja, kao i motorizovane pešadije neprijatelja koja se tu nalazila.

Ranije je Ministarstvo odbrane Rusije prikazalo kako je u blizini mesta Visokojvanovka, u Donjeckoj Narodnoj Republici, pogođen centar za upravljanje dronovima, koji je pripadao 10. zasebnoj brdsko-jurišnoj brigadi Oružanih snaga Ukrajine. Ruske snage su na taj cilj dejstvovale sa pet avionskih bombi tipa OFAB-250-270.

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