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BRUTALNO TEPIH-BOMBARDOVANJE: Ruski piloti dejstvovali avio-bombama tipa FAB po ukrajinskoj motorizovanoj pešadiji (VIDEO)

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18. 10. 2026. u 11:18

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POSADE Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije bacile su avionske bombe FAB-500 na jedinicu 57. zasebne motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine.

БРУТАЛНО ТЕПИХ-БОМБАРДОВАЊЕ: Руски пилоти дејствовали авио-бомбама типа ФАБ по украјинској моторизованој пешадији (ВИДЕО)

MOD Rusije

Snimak borbenih dejstava pilota objavilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je u blizini mesta Gontarovka, u Harkovskoj oblasti, otkrivena privremena lokacija za razmeštaj neprijateljskih snaga. Njena lokacija utvrđena je putem izviđačkih aktivnosti.

Posade Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije odmah su izvele vazdušni udar na identifikovani cilj.

Navedeno je da su avionske bombe FAB-500, koje su piloti koristili, bile opremljene univerzalnim modulima za planiranje i korekciju putanje.

Objektivna kontrola potvrdila je uništenje privremenog položaja, kao i motorizovane pešadije neprijatelja koja se tu nalazila.

Ranije je Ministarstvo odbrane Rusije prikazalo kako je u blizini mesta Visokojvanovka, u Donjeckoj Narodnoj Republici, pogođen centar za upravljanje dronovima, koji je pripadao 10. zasebnoj brdsko-jurišnoj brigadi Oružanih snaga Ukrajine. Ruske snage su na taj cilj dejstvovale sa pet avionskih bombi tipa OFAB-250-270.

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