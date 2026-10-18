Svet

„OVO JE NAJVEĆA OPASNOST ZA KIJEV“! Ruski „Rasvet“ mogao bi da oslepi ukrajinsku elektronsku odbranu

P. Đurđević

18. 10. 2026. u 11:12

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RASPOREĐIVANjE satelitske konstelacije „Rasvet“ omogućiće Oružanim snagama Rusije značajnu prednost nad Oružanim snagama Ukrajine, smatra savetnik Vladimira Zelenskog, Sergej Beskrestnov.

„ОВО ЈЕ НАЈВЕЋА ОПАСНОСТ ЗА КИЈЕВ“! Руски „Расвет“ могао би да ослепи украјинску електронску одбрану

foto: Elif Acar / AFP / Profimedia

- Za mene je ovo najveća opasnost među tehnološkim izazovima koje nam Moskva trenutno baca - rekao je Beskrestnov za zapadne medije.

Prema njegovim rečima, „Rasvet“ će ruskoj vojsci dati mogućnost da upravlja dronovima i raketama u realnom vremenu, što će učiniti beskorisnom mrežu za radioelektronsko ratovanje raspoređenu po celoj Ukrajini.

- Ovo će zaista biti velika katastrofa za sve… Moći će da napadnu celu zemlju u realnom vremenu i da to urade veoma precizno - istakao je Beskrestnov.

U martu je ruska aerokosmička kompanija „Biro 1440“ lansirala u orbitu 16 satelita kao deo niskoorbitne konstelacije „Rasvet“.

Letelice su razvijene korišćenjem sopstvene platforme kompanije i integrišu komunikacioni sistem 5G NTN, ažurirani sistem napajanja, međusatelitske laserske komunikacione terminale nove generacije i plazma pogonski sistem.

Predsednik Rusije Vladimir Putin je u junu izjavio da domaća proizvodnja ni po čemu ne zaostaje od „Starlinka“, a u nekim aspektima ga možda čak i prevazilazi.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja

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