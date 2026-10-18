Anketa Novosti: Kome ide vaš glas za osvajanje Zlatne lopte?

Ko će osvojiti Zlatnu loptu za 2026. godinu?

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Borba za Zlatnu loptu 2026. godine ulazi u samu završnicu, a fudbalski svet sa nestrpljenjem iščekuje zvaničnu ceremoniju kako bi saznao ko će naslediti Usmana Dembelea na tronu. Nakon što su završena glasanja i analizirani učinci iz protekle sezone, nekoliko imena se izdvojilo u samom vrhu.

Trojica fudbalera su se izdvojila i daju im se najveće šanse.

1. Hari Kejn

Engleski napadač slovi za prvog i najvećeg favorita prema procenama sportskih analitičara i svetskih kladionica. Kejn iza sebe ima još jednu brutalnu sezonu na individualnom planu sa fantastičnim brojem postignutih golova. Mnogi smatraju da je jedino pravedno da on ove godine konačno podigne ovo priznanje, a trenutne projekcije na platformama poput Polimarketa daju mu najveće šanse, koje se kreću oko 50 odsto.

2. Lamin Jamal

Mlada zvezda Barselone i španske reprezentacije predstavlja najveću pretnju Kejnu. Jamal nastavlja da oduševljava planetu svojom zrelošću, driblinzima i ključnim doprinosima u velikim utakmicama kako za klub, tako i za nacionalni tim. Ukoliko glasači budu prednost dali potencijalu i uticaju na igru u modernom fudbalu, Jamal bi lako mogao do istorijskog uspeha.

3. Kilijan Mbape

Francuski superstar je uvek u samom vrhu kada su u pitanju individualne nagrade. Iako mu često zameraju da mu za ovu konkretnu nagradu nedostaje još jedan veliki timski trofej na međunarodnoj sceni, njegova statistička dominacija, brzina i uticaj na terenu čine ga nezaobilaznim kandidatom u užem izboru.

Svečana ceremonija dodele Zlatne lopte (Ballon d'Or) 2026. godine održaće se u ponedeljak, 26. oktobra 2026. godine.

Ko po vama treba da osvoji Zlatnu loptu?

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