Denver se oglasio: Problemi za tim u kom nastupa Nikola Jokić
Oglasio se klub u kom nastupa Nikola Jokić.
Denver Nagetsi ostali su bez Džulijana Strotera samo nekoliko dana pred početak nove NBA sezone i to zbog povrede kolena koju je zadobio u pripremnom meču sa Los Anđeles Klipersima.
Stroter će prema informacijama tima iz Kolorada odsustvovati najmanje šest nedelja, nakon čega će biti ponovo pregledan i tada će biti poznato kada bi mogao da se vrati na teren.
Ovo može da bude udarac za Nagetsa pošto je planirano da ove sezone ovaj momak ima znatno veću ulogu u timu. Prošle sezone odigrao je 57 utakmica i za prosečno 15,1 minut beležio 7,2 poena, 2,0 skoka i 1,1 asistenciju.
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