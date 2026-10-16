UŽIVO, ZVEZDA - PARIZ: Drama u Areni, Francuzi se vratili iz mrtvih

Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju utakmicu šestog kola Evrolige. U Beogradskoj areni ekipa Ibona Navara odmeriće snage sa Parizom.

FOTO: N. Skenderija

CRVENA ZVEZDA - PARIZ 84:79 (28:18, 18:18, 31:22)

ČETVRTA ČETVRTINA

38. minut - Odličan napad Zvezde iz tajm-auta i laki poeni Odželeja. Roden precizan na drugoj strani za 84:79.

37. minut - Ne da se Pariz! Strašan sada pogodak Etijena uz prekršaj za 82:75. Nije dobro! Maši Batler otvorenu trojku, a na drugoj stran Etijen pogađa za dva u kontri. Tajm-aut Navaro, Pariz se vratio iz mrtvih - 82:77.

36. minut - Tarpi sa penala smanjuje na 81:72. Promašio je zicer Boldvin, ali mu se lopta vratila u ruke, a posle prekšraja Dokosija imaće dva slobodna bacanja. Bio je polovičan - 82:72.

35. minut - Ispromašivali su se gosti iako su im domaći omogućili nekoliko ofanzivnih skokova. Ne može ni Zvezda u ovim trenucima meča do koša, i dalje je 81:70. Do kraja je ostalo još 5:14.

33. minut - Kontra i laki poeni Faja, Navaro zove tajm-aut - 81:70.

32. minut - Nova trojka Erere za 79:66. Izborio je Moneke dva penala i došao do 23. poena. Etijen pogađa dugu dvojku - 81:68.

31. minut - Homs pogađa preko Monekea uz faul. Na drugoj strani kontra i zakucavanje Boldvina - 79:63.

TREĆA ČETVRTINA

30. minut - Pogađa Džons za kraj trećeg perioda! Zvezda na poslednju pauzu između četvrtina ide sa 19 poena plusa. Moneke je ubacio 21 poen, Đurišić 11, a Nvora 10.

29. minut - Moneke se snalazi i postiže poene uz prekršaj. Ajaji pogađa za tri, ali i Džered Batler na drugoj strani - 73:56. Ponovo Čima Moneke, dolazi Nigerijac do svog 21. poena.

28. minut - Dopustila je Zvezda tri ofanzivna skoka u jednom napadu i to koristi Kavalije te pogađa uz faul. Nije pogodio dodatno bacanje Francuz - 67:53.

27. minut - Batler za tri - 65:51. Izbija Boldvin loptu igračima Pariza iz ruke, a u kontri do lakih poena stiže Dejan Davidovac. Zvezda ponovo na maksmilanih +16 (67:51). Usledio je tajm-aut gostiju, a u Areni žurka.

26. minut - Ponovo Etijen, njegova treća vezana trojka, a ukupno peta. Idemo na TV tajm-aut, Zvezda vodi 60:50. Snažno zakucavanje Nvore posle minuta odmora - 62:50.

25. minut - Na trojku Etijena odgovara Nik Vajler Beb istom merom, njegov prvi pogodak za tri ove sezone u Evroligi - 60:47.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

24. minut - Zakucava Dokosi, na drugoj strani siguran Odželej na asistenciju Kartera - 57:44.

23. minut - Trojke Erere i Etijena za ekipu Pariza. U međuvremenu poene za crveno-bele postigao je Nvora - 55:42.

22. minut - Kakva dva minuta Nikole Đurišića. Vezao je pet poena na ulasku u treći period, a onda i udario blokadu. U narednom napadu upisao je i asistenciju. Zvezda na maksimalnih 53:36.

Pred početak drugog poluvremena navijači domaćeg kluba istakli su transparent posvećen Marku Ivkoviću, navijaču koji je 2014. godine ubijen u Istanbulu, u tuči sa navijačima Galatasaraja.

FOTO: Novosti

DRUGA ČETVRTINA

Poluvreme u Areni! Zvezda na krilima sjajnog Čime Monekea vodi 46:36. Diktiraju domaći tempo utakmice od samog početka, a Nigerijac se istakao sa 16 postignutih poena uz samo jedan promašaj iz igre.

20. minut - Poeni Rodena na ulasku u poslednji minut prvog poluvremena. Izborio je Džered Batler slobodna bacanja na 5 sekundi do kraja i bio polivičan za 46:35. Sviran je Monekeu ometajući faul, a Roden je pogodio jedan penal. To je to od prvog poluvremena - 46:36. Pogodio je Džered Batler za tri na isteku četvrtine, ali je vreme isteklo pre nego što je Amerikanac uputio šut.

FOTO: N. Skenderija

19. minut - Ponovo Moneke! Ide sada trojka za Zvezdinog krilnog centra - 43:32. Nova lepa akcija domaćina te poeni Đurišića, njegov šesti.

18. minut - Novi pogodak za tri gostiju, pogađa Erera (38:30). Zove Navaro tajm-aut. Nije pogodio Batler, ali je borbeni Moneke uspeo da izbori dva penala nakon uhvaćenog ofanzivnog skoka. Pogodio je Nigerijac oba slobodna bacanja, koji večeras igra perfektan meč, bez greške.

16. minut - Stao je napad crveno-belih, pa gosti trojkom Etijena prilaze na devet poena zaostatka. Izborio je Moneke bacanja na drugoj strani i oba pogodio. On je i prvi dvocifreni igrač na meču sa 11 poena - 38:27.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

15. minut - Nova trojka gostiju, pogađa Homes. Seriju Pariza prekida Džons pogotkom za dva - 36:24.

14. minut - Upisao se Boldvin Džunior za 32:18. Novi promašaj gostiju, a onda sjajna asistencija Džonsa za Nvoru - 34:18. Tek posle tačno četiri minuta u drugoj deonici gosti dolaze do poena, pošto je Erera pogodio za tri - 34:21.

13. minut - Sjajnu odbranu igraju Navarovi izabranici večeras. Gosti su i posle tri minuta košarke u nastavku bez poena. Nisu ni crveno-beli mnogo bolji u napadu, pošto je koš Nvore jedini u drugoj četvrtini.

Nwora gets two! 30:18 🏀 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/0WZ4SQoOMW — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 16, 2026

11. minut - Četvrti poen Nvore na otvaranju drugog perioda - 30:18.

PRVA ČETVRTINA

10. minut - Mini seriju 5:0 gostiju prekida Dejan Davidovac poenima sa penala (28:16). Poeni Faja na sedam sekundi do kraja prve deonice, povao je tajm-aut Navaro kako bi nacrtao poslednji napad. Na pogađa Karter trojku uz zvuk sirene, Zvezda vodi 28:18 posle 10 minuta košarke.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

9. minut - Nova sjajna odbrana crveno-belih i poeni Nvore u kontri - 26:11. Seriju domaćina prekida Etijen - 26:13.

8. minut - Cepa mrežicu Tajson Karter u kontri, raste prednost Zvezde na 24:11.

7. minut - Penali sada za Monekea, koji beleži svoj osmi poen. Zakucava na drugoj strani Pereira - 18:11. Nova lepa akcija domaćina i koš Odželeja za 20:11.

5. minut - Laki poeni Batlera, a ubrzo i Kavalijea za 16:9.

4. minut - Upisuju se gosti, trojka Etijena. Odličan Odželej, koji sada pogađa uz prekršaj, a dodatno slobodno bacanje je pogodio (12:3). Prve poene na meču postiže i Roden u ekipi Pariza, dok na drugoj strani Đurišić beleži svoj četvrti - 14:7.

3. minut - Nižu se promašaji gostiju, a na drugoj strani Čima Moneke pleše na terenu. Sada je vezao još četiri poena i ukupno ima sedam. Zvezda vodi 9:0, tajm-aut Pariz.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

2. minut - Po dva promašaja na početku utakmice, da bi prve poene na meču postigao Čima Moneke (3:0). Raste prednost crveno-belih posle koša Đurišića - 5:0.

UOČI UTAKMICE:

19.57 - Sve spremno za početak meča. Startne petorke:

Zvezda: Džons, Batler, Đurišić, Odželej i Moneke.

Pariz: Erera, Etjen, Džonson, Homes i Faje.

19.42 - SASTAVI EKIPA:

Crvena zvezda: Moneke, Nvora, Odželej, Dobrić, Boldvin, Džons, Karter, Đurišić, Kramer, Batler, Vajler Beb, Davidovac

Pariz: Voren, Tarpi, Kavalije, Erera, Roden, Etjen, Ajaji, Dokosi, Faje, Morgan, Houms, Pereira

19.38 - Oslabljen je i Pariz, pošto se Nadir Hifi, njihov najbolji igrač, povredio na poslednjem meču i on neće nastupati večeras.

19.30 - Zvezda bez Izundua na Pariz! Crveno-beli će kao i u meču protiv Asvela igrati bez ijednog centra u sastavu, pošto je Džonatan Motli od ranije povređen, dok Vojin Medarević nije registrovan za Evroligu.

Ebuka Izundu ipak neće biti na raspolaganju Crvenoj zvezdi za duel sa Parizom, iako se našao u protokolu za utakmicu.

Ibon Navaro je uoči meča otkrio da je nigerijski centar trenirao sa 50 odsto intenziteta, uz napomenu da će igrati samo ako bude potpuno spreman. Na kraju je odlučeno da Izundu ne nastupi protiv francuskog tima.

19.17 - Korteo najvatrenijih pristalica Crvene zvezde stigao je u Beogradsku arenu.

19.14 - Crvena zvezda je posle teškog perioda uspela da pronađe pravi ritam i veže tri uzastopne pobede. Nakon poraza od Žalgirisa, a potom i Hapoela, crveno-beli su prekinuli negativan niz i krenuli uzlaznom putanjom.

Prvi trijumf u seriji ostvarili su protiv Efesa na domaćem terenu, da bi potom bili uspešni i na dva uzastopna gostovanja. Najpre su savladali Dubai, a zatim i Asvel, u utakmici koja je imala dramatičnu završnicu.

Junak pobede protiv Asvela bio je Kris Džons, koji je košem u poslednjoj sekundi doneo trijumf svom timu.

19.13 - Dobrodošli na lajv blog utakmice šeste runde Evrolige, u kome ćemo pratiti okršaj srpskog i francuskog predstavnika.