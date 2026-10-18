"Degutantno je komentarisati, 109 izvedenih slobodnih bacanja..." Trener Igokee digao glas
Košarkaši Igokee poraženi su na domaćem terenu od Cedevite Olimpije u 4. kolu ABA lige sa 93:81, a trener tima iz Laktaša digao je glas zbog suđenja u ABA ligi.
Nije bio zadovoljan suđenjem u dosadašnjem delu ABA lige.
- Čestitam Cedeviti Olimpiji na pobedi. U ovom ludilu koje je bilo oni su se bolje snašli. Mi smo uradili dobru pripremu utakmice, kao protiv Albe i da smo visoke igrače dobro napadali i opteretili. Čini mi se da, ipak, nismo materijalizovali do kraja našu prednost, naročito u prvom poluvremenu. Dosta nekih promašenih slobodnih bacanja i zakucavanja, laganih situacija... rekao je Stefanović na konferenciji za novinare.
Zatim je izneo i neke činjenice.
- Nakon toga ne bih mogao mnogo da pričam o košarci. Znam da su se prošle godine izvlačili neki podaci, koliko u kom takmičenju se šutira bacanja. Ja ću vam reći - u Laktašima su za tri utakmice naši protivnici izveli 109 slobodnih bacanja. Utakmica već treći put izlazi na dva i po sata, imamo zbirno 90 slobodnih bacanja na utakmici... Moram da iznesem podatak da u dve utakmice FIBA Lige šampiona naša dva protivnika nisu zbirno izveli slobodnih bacanja koliko Cedevita Olimpija sada. Nisam siguran da će do kraja takmičenja u BCL, a to su još četiri utakmice, naši protivnici preći 100 slobodnih bacanja. Neće biti ni toliko.
Nije se tu zaustavio:
- Stvarno, nije lako igrati. Nisam hteo da pričam posle prve utakmice, kada smo pobedili, namerno nisam hteo posle Borca jer nisam hteo da ispadne da se ne priča o pobedi Borca, kao što su neki pojedinci radili kada se izgubili. Degutantno je komentarisati, 109 izvedenih slobodnih bacanja. Ne znam šta da očekujemo u gostima, kako da se prilagodimo. Ovo je van svake pameti. Teško je za nas, jer mi u druga dva takmičenja koja igramo imamo totalno drugačiji kriterijum, na koji smo uspeli da se naviknemo. Ako se ovako bude nastavilo, verujem da ćemo obarati mnoge rekorde do kraja sezone.
Preporučujemo
Najezda stršljenova prekinula utakmicu Hrvatske i Slovenije u Splitu
18. 10. 2026. u 09:29
Oglasio se Emilijano Martinez: Argentincu polomljena vilica na meču Everton - Čelsi
18. 10. 2026. u 08:59
"Ljudi, pa nisam robot!" Aleksandar Zverev o eliminaciji sa mastersa u Šangaju
18. 10. 2026. u 08:08
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Denver se oglasio: Problemi za tim u kom nastupa Nikola Jokić
Oglasio se klub u kom nastupa Nikola Jokić.
17. 10. 2026. u 20:49
"Nikola Jokić je dobar, ali Luka Dončić je bolji!"
Bivši košarkaš Jute nema dilemu.
18. 10. 2026. u 07:31 >> 07:16
149 MRTVIH U TEROTISTIČKOM NAPADU U MOSKVI: FSB objavio neprikazane snimke krvave egzekucije u prestonici iz 2024. (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) objavila je snimke nadzornih kamera iz koncertne dvorane Krokus siti hol (Crocus City Hall), u kojoj je u martu 2024. izveden jedan od najsmrtonosnijih terorističkih napada u novijoj ruskoj istoriji.
15. 10. 2026. u 17:37 >> 17:45
Komentari (0)