Košarka

"Degutantno je komentarisati, 109 izvedenih slobodnih bacanja..." Trener Igokee digao glas

Filip Milošević

18. 10. 2026. u 10:20

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Košarkaši Igokee poraženi su na domaćem terenu od Cedevite Olimpije u 4. kolu ABA lige sa 93:81, a trener tima iz Laktaša digao je glas zbog suđenja u ABA ligi.

Дегутантно је коментарисати, 109 изведених слободних бацања... Тренер Игокее дигао глас

Foto: Nordphoto / Engler / imago sportfotodienst / Profimedia

Nije bio zadovoljan suđenjem u dosadašnjem delu ABA lige.

- Čestitam Cedeviti Olimpiji na pobedi. U ovom ludilu koje je bilo oni su se bolje snašli. Mi smo uradili dobru pripremu utakmice, kao protiv Albe i da smo visoke igrače dobro napadali i opteretili. Čini mi se da, ipak, nismo materijalizovali do kraja našu prednost, naročito u prvom poluvremenu. Dosta nekih promašenih slobodnih bacanja i zakucavanja, laganih situacija... rekao je Stefanović na konferenciji za novinare.

Zatim je izneo i neke činjenice.

- Nakon toga ne bih mogao mnogo da pričam o košarci. Znam da su se prošle godine izvlačili neki podaci, koliko u kom takmičenju se šutira bacanja. Ja ću vam reći - u Laktašima su za tri utakmice naši protivnici izveli 109 slobodnih bacanja. Utakmica već treći put izlazi na dva i po sata, imamo zbirno 90 slobodnih bacanja na utakmici... Moram da iznesem podatak da u dve utakmice FIBA Lige šampiona naša dva protivnika nisu zbirno izveli slobodnih bacanja koliko Cedevita Olimpija sada. Nisam siguran da će do kraja takmičenja u BCL, a to su još četiri utakmice, naši protivnici preći 100 slobodnih bacanja. Neće biti ni toliko.

Nije se tu zaustavio:

- Stvarno, nije lako igrati. Nisam hteo da pričam posle prve utakmice, kada smo pobedili, namerno nisam hteo posle Borca jer nisam hteo da ispadne da se ne priča o pobedi Borca, kao što su neki pojedinci radili kada se izgubili. Degutantno je komentarisati, 109 izvedenih slobodnih bacanja. Ne znam šta da očekujemo u gostima, kako da se prilagodimo. Ovo je van svake pameti. Teško je za nas, jer mi u druga dva takmičenja koja igramo imamo totalno drugačiji kriterijum, na koji smo uspeli da se naviknemo. Ako se ovako bude nastavilo, verujem da ćemo obarati mnoge rekorde do kraja sezone.

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