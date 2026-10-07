Navaro otvoreno pričao o ekipi Zvezde, rezultatima, Motliju, gostovanju Dubaiju...

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro govorio je pred novinarima uoči prvog ovosezonskog gostovanja crveno-belih u Evroligi. Zvezda u četvrtak uveče igra protiv Dubaija u okviru četvrtog kola, a španski stručnjak osvrnuo se na formu ekipe, povrede, ali i mogućnost da klub dovede novo pojačanje.

Foto: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Beograđani su u prva tri kola ostvarili jednu pobedu i dva poraza. Nakon neuspeha protiv Žalgirisa i Hapoela, Zvezda je uspela da savlada Anadolu Efes.

Navaro je istakao da je njegova ekipa još uvek u procesu izgradnje i da se svakodnevno radi na ispravljanju stvari koje nisu funkcionisale.

- Ekipa smo koja je u procesu. Trudimo se da popravimo stvari koje nisu bile dobre. Postepeno konsolidujemo igru i svakog dana pravimo korak napred. Dodajemo nove stvari, ali istovremeno želimo da zadržimo ono što je već bilo dobro - rekao je Navaro.

Govoreći o prva tri meča, trener Zvezde priznao je da pristup nije uvek bio na potrebnom nivou, ali je naglasio da to nije jedini segment koji je morao da bude bolji.

- Pristup nije bio dobar i to više ne možemo da promenimo jer je iza nas. Međutim, nije samo to problem. I u drugim stvarima smo mogli mnogo bolje. Pet igrača nije bilo u timu, što se jednostavno dešava, ali oni koji su bili na raspolaganju morali su da zadrže standard koji tražimo - objasnio je španski stručnjak.

Motli odsutan još nekoliko nedelja

Jedno od glavnih pitanja bilo je zdravstveno stanje Džonatana Motlija, koji je povredio mišić.

Navaro je potvrdio da američki centar neće biti spreman još neko vreme.

- On je deo našeg tima. Prošla je tek jedna nedelja i neće ga biti još tri ili četiri. Dobrić je imao određene probleme na treningu i još ne znamo da li će moći da igra sutra. Putujemo sa 13 igrača, a ujutru ćemo znati kakva je situacija sa ostalima - rekao je Navaro.

Zbog Motlijevog odsustva, Zvezda će morati da koristi i niže postave. Kao opcije na poziciji pet pominju se Čima Moneke i Semi Odželeje, ali Navaro je naglasio da nisu jedini igrači koji mogu da pomognu na toj poziciji.

- Nisu samo oni u pitanju. Tu su i Deki Davidovac i Patrik Boldvin. Moramo da pronađemo način da igramo sa našom glavnom peticom. Imamo određene hendikepe, ali moramo da iskoristimo ono što je naša prednost. Ipak, neću vam sada otkrivati koje su to prednosti - rekao je trener Zvezde.

Povreda Motlija otvorila je i pitanje mogućeg angažovanja novog igrača. Navaro je jasno objasnio kakva je trenutno situacija na centarskoj poziciji.

- Naše petice su Ebuka Izundu i Džonatan Motli. Motli trenutno nije tu, dok je Izundu prošle sezone bio treći centar. Sada se, zahvaljujući dobrim partijama, situacija promenila i on je postao naš prvi centar - rekao je Navaro.

Ipak, ostavio je otvorena vrata za potencijalno pojačanje.

- Klub je uvek na tržištu. Svaki evroligaški tim je na tržištu - kratko je poručio trener crveno-belih.

Španski trener potom je govorio i o narednom protivniku, ekipi Dubaija, koju vidi kao jednu od kvalitetnijih ekipa u takmičenju.

- To je veoma talentovana ekipa. Mogu da igraju na različite načine, i sa niskom i sa visokom postavom. Dobro su vođeni i smatram da mogu da budu među četiri, pa čak i među dve najbolje ekipe Evrolige - ocenio je Navaro.

Zvezdu očekuje i dugo putovanje, što dodatno komplikuje situaciju.

- Biće veoma teško jer nas čeka dugo putovanje. Ovo je naš prvi gostujući meč i predstavlja veliki izazov. Ipak, uzbuđeni smo i želimo da nastavimo sa dobrim stvarima koje smo pokazali u prva tri susreta.

Na kraju je Navaro izdvojio segment igre koji bi mogao da odluči pobednika.

- Skok će biti veoma važan problem, jer Dubai postiže mnogo poena iz drugih napada. Moramo da kontrolišemo utakmicu. To će biti odlučujuće - zaključio je trener Crvene zvezde.