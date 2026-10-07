Španci oduševljeni preporodom Partizana: "Penjaroja je napravio veliki preokret"

Sjajan početak Partizana u novoj sezoni Evrolige privukao je pažnju i španskih medija pred obračun sa Real Madridom. Ugledni Mundo Deportivo analizirao je igru crno-belih, rad trenera Đoana Penjaroje, ali i promene koje su tokom leta napravljene u sastavu beogradskog kluba.

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Partizan je nakon prva tri kola jedinih nekoliko neporaženih ekipa u elitnom evropskom takmičenju. Crno-beli su redom savladali Olimpiju Milano, Pariz i Bajern Minhen, a već u četvrtom kolu očekuje ih veliki izazov – gostovanje Real Madridu, koji u dosadašnjem delu takmičenja još nije uspeo da zabeleži pobedu.

Upravo zbog takvog starta, Mundo Deportivo se zapitao da li je Partizan trenutno jedno od najvećih iznenađenja Evrolige.

Španski list posebno naglašava da je beogradski klub u novu sezonu ušao sa značajno izmenjenim timom. U odnosu na prethodne godine, roster je manje prepoznatljiv po velikim imenima, ali je istovremeno napravljen tako da bude uravnoteženiji i funkcionalniji.

Rezultati su za sada najbolja potvrda takve ideje. Partizan je na startu bio bolji od Olimpije Milano rezultatom 92:76, zatim je u gostima savladao Pariz sa 92:79, dok je u Minhenu posle velike borbe srušio Bajern – 86:84. Prema oceni španskog medija, malo ko je očekivao da će crno-beli otvoriti sezonu sa tri uzastopne pobede.

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Posebna pažnja posvećena je i radu Đoana Penjaroje. Španci podsećaju da je Partizan iza sebe imao nekoliko turbulentnih sezona, a da je prošla godina bila posebno burna. Odlazak Željka Obradovića, nezadovoljstvo dela navijača pojedinim igračima i slabiji rezultati ostavili su klub u zahtevnoj situaciji.

Penjaroja je na klupu Partizana stigao 23. decembra 2025. godine, nedugo nakon rastanka sa Barselonom. Njegov početak u Beogradu nije bio lak. Dok je Partizan u ABA ligi uglavnom uspevao da dolazi do pobeda, u Evroligi je vezao čak pet poraza, pa su se već tada pojavile sumnje u to koliko će dugo Španac ostati na klupi.

Ipak, trener je uspeo da promeni tok sezone. Partizan je stigao do finala ABA lige, gde je protiv Dubaija pružio snažan otpor iako je na kraju izgubio seriju 3:1. Upravo je završnica prošle sezone, prema pisanju Mundo Deportiva, predstavljala dobru osnovu za ono što je usledilo tokom leta.

Velike promene usledile su u sastavu. Od prošlosezonskog tima ostalo je svega pet igrača, dok je uprava ovog puta odlučila da se ne fokusira isključivo na dovođenje zvučnih imena, već na stvaranje ekipe sa jasnijom hijerarhijom i boljom ravnotežom.

U Beograd su stigli Luka Vildoza, Alesandro Pajola, Keverijus Hejs i Žofri Lovernj, a prve utakmice pokazuju da je takav pristup za sada dao rezultate. Partizan je u sva tri meča pronašao drugačiji način da dođe do trijumfa, što dodatno govori u prilog širini i raznovrsnosti novog sastava.

Kao najvažnije igrače u napadačkoj igri crno-belih španski medij izdvaja Karlika Džonsa i Tonija Džekirija.

Džons je trenutno najkorisniji Partizanov igrač, sa prosečnim indeksom korisnosti 24,0. Amerikanac sa južnosudanskim pasošem u prva tri kola prosečno je postizao 18,7 poena i beležio 6,7 asistencija za nešto više od 25 minuta na parketu.

Džekiri je takođe imao značajan doprinos. Njegov indeks korisnosti iznosi 19,0, uz prosek od 13 poena i 4,3 skoka za manje od 20 minuta igre. Ipak, ono što posebno ohrabruje Penjaroju jeste činjenica da Partizan nije zavisan isključivo od učinka jednog ili dvojice igrača.

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Pred crno-belima je sada prvi veliki test. Gostovanje Real Madridu biće prilika da se vidi koliko je zaista vredan novi Partizan, posebno protiv ekipe koja će tražiti prvi trijumf u sezoni.

Nakon toga sledi još zahtevniji raspored. U Beograd dolazi Panatinaikos koji predvodi Željko Obradović, dok će potom Partizan gostovati Fenerbahčeu.

Tri pobede na početku svakako ne znače da je sezona rešena, ali su vratile nešto što je Partizanu bilo preko potrebno – veru i optimizam. Posle turbulentnog perioda, crno-beli ponovo izgledaju kao ekipa koja može da bude ozbiljan faktor u evropskoj košarci.

Za sada, Penjaroja dobija upravo ono što je tražio od svojih igrača: pobede, timsku igru i konkurentnost. A ako se takav trend nastavi, Partizan bi ove sezone mogao da bude mnogo više od ekipe koja samo učestvuje u Evroligi.