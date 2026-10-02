Grobari će "poludeti": Vašington objasnio zašto je provocirao navijače Partizana!
Amerikanac se nesportski poneo tokom meča u Minhenu.
Partizan je slavio na parketu Bajerna i zadržao maksimalan učinak, posle tri odigrana kola Evrolige.
Crno-beli su na skoru 3-0, ali su u Minhenu imali zaostatak od 13 poena. Briljirao je tada nekadašnji miljenik "grobara", Dvejn Vašington, koji je u jednom trenutku "zaplesao" isprovocirajući navijače Beograđana, što su mu ozbiljno zamerili.
Nekadašnji NBA as je posle utakmice objasnio razloge takvog ponašanja:
- Ne, ako ste pomislili da neću proslaviti i plesati danas, onda me niste nikada gledali i ne poznajete me. Igram tako od dolaska u Evroligu i pre toga u NBA, veoma sam strastven kada je igra u pitanju, ali nije bilo nepoštovanja prema "grobarima". Znam da me podržavaju, da me vole, u nekim trenucima i ne naravno. Nije bilo nepoštovanja - rekao je Vašington.
Promašio je poslednji šut, ali priznaje da je hteo da bude junak:
- Ne, nacrtali smo to, pokušali smo da pročitamo to. Obst je istrčavao iz bloka, ali lopta je bila u mojim rukama i želeo sam da idem po pobedu. Hejs je zakačio na kraju, tako da dobra odbrana. Mi idemo dalje.
Priznaje da mu se sviđa u Minhenu:
- Dobro je, volim ovo ovde. Čudno je biti u crvenom, na koledžu sam nosio, pa je lepo vratiti. Žao mi je što su navijači pomislili da sam izrazio nepoštovanje, da sam bio nepošten. Znam koliko "grobari" vole njihov tim, bio sam samo ja. Ako to mrzite, mrzite.
Na kraju je čestitao bivšim saigračima na odličnom otvaranju nove sezone:
- Video sam to, čestitke njima. Niko to nije mislio da će biti tamo. Nažalost, nismo uspeli danas, ali želim da im čestitam, nadam se da će ostati zdravi i nadam se da je Tonje dobro. - zaključio je Dvejn Vašington.
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