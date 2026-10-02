Nije ga bilo tri četvrtine, a onda... Karlik blista posle pobede u Minhenu: "Presudilo je srce"

Ovo je bio test za nas, ističe junak Partizana.

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Partizan je ostao neporažen posle tri kola Evrolige. Crno-beli su u Minhenu savladali Bajern 86:84 i tako nastavili maksimalan učinak na početku takmičenja.

Nije ga bilo tri četvrtine, a onda se pojavio u poslednjoj i doneo pobedu svom timu. Meč je završio sa 16 postignutih poena, od čega je čak 12 ubacio u poslednjih 10 minuta utakmice.

Posle meča javnosti se obratio reprezentativac Južnog Sudana i istakao šta je bilo presudno večeras u Minhenu.

- Srce. Odbili smo sve probleme, nismo dozvolili da padnemo i na kraju smo došli do pobede.

Što se utakmice tiče, Karlik ističe:

- Ovo je bio test za nas. Dosta nekih stvari nije išlo na našu stranu, ali smo uspeli da preguramo. Nisam samo ja, Kevarijus je imao sjajnu odbranu na kraju, Tonje sjajnu odbranu u poslednje dve utakmice - rekao je Džons.