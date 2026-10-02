DŽekiri posle velike pobede Partizana: "Gde ide, idemo i mi"!

Crno-beli slavili preokretom u Bavarskoj.

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Iako su u pojedinim momentima gubili sa 13 poena, košarkaši Partizana su spektakularnim preokretom srušili Bajern u Minhenu i upisali treću pobedu u Evroligi.

Tako su crno-beli ostali neporaženi (3-0) i dele prvu poziciju sa Panatinaikosom, Fenerbahčeom i Valensijom, a junak poslednjeg trijumfa bio je Tonje Džekiri.

Iskusni centar je meč završio sa 17 poena i, uz Karlika Džonsa, obeležio trijumf u prestonici Bavarske.

- Naši navijači su najbolji na svetu. Kad imate njih, neverovatno je. Dali su nam energiju, verovali smo u sebe. Cenimo njihovu podršku, posebno na ovim gostovanjima. Bili smo u zaostatku, ali smo se vratili i uradili sjajan posao - rekao je Džekiri i dodao:

- Moramo da verujemo u sebe. Karlik je vođa, lider je, gde ide, idemo i mi. Trener nam je rekao da ostanemo smireni, iz toga smo trčali i imali lake poene. Karlik je preuzeo stvari u svoje ruke i čudo se desilo - zaključio je Tonje Džekiri

Partizan u četvrtom kolu gostuje Real Madridu, gde će pokušati da zadrži oreol nepobedivosti.

Inače, crno-beli su prvi put u istoriji krenuli evroligašku sezonu sa skorom 3-0.

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