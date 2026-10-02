Evo kako izgleda tabela Evrolige posle pobeda Partizana i Zvezde!

Crvena zvezda i Partizan slavili u trećem kolu.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crno-beli su večeras nastavili trijumfalan niz i zadržali maksimalan učinak, savladavši Bajern u Minhenu.

Time je Partizan ispisao istoriju u Evroligi, sa epskim startom od 3-0, što im se nikad pre nije desilo.

Dan ranije Crvena zvezda je savladala Efes i stigla do prvog uspeha u najelitnijem evropskom klupskom takmičenju. Tako se može reći da je ova nedelja bila uspešna za najtrofejnije srpske ekipe u evroligaškom društvu.

Večiti rivali u narednom 4. kolu gostuju, pošto izabranici Đoana Penjaroje idu na noge Real Madridu, dok četa Ibona Navara putuje u Emirate na megdan Dubaiju.

Partizan će sledeću rundu sačekati na deobi prve pozicije, ali sa četvrtog mesta, pošto isti bilans (3-0) imaju vodeći Panatinaikos, Fenerbahče i Valensija koja je spektakularnim preokretom slavila u Vilerbanu protiv Asvela 105:92.

U večerašnjim mečevima, najveće iznenađenje priredila je Baskonija, koja se prvi put radovala u novoj sezoni, savladavši Armani 87:76 u čijim redovima nije bilo srpskog reprezentativca Marka Gudurića, zbog rođenja ćerke.

Loson je predvodio tim iz Vitorije do trijumfa sa 16 poena, dok je kod Olimpije Milano najbolji bio Rajt koji je postigao 17 poena.

EVROLIGA, 3. KOLO

Petak

Bešiktaš - Barselona 82:95

/Vilbekin 17 - Panter 16/

Fenerbahče - Dubai 76:66

/Bingam 20 - Okobo 18/

Asvel - Valensija 92:105

/Mils 26 - Mirotić 22/

Bajern - Partizan 84:86



Panatinaikos - Makabi Tel Aviv 90:67

/Jabusele 17 - Sorkin 13/

Baskonija - Olimpija Milano 87:76

/Loson 16 - Rajt 17/

Četvrtak

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98

/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/

Crvena zvezda - Efes 77:72

/Moneke 18 - Lojd 17/

Virtus - Olimpijakos 96:94

/Kar 22 - Endijaje 23/

Pariz - Žalgiris 82:78

/Hifi 21 - Edvards 19/

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