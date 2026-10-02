BRUTALNO DO KOSKE! Lakić odgovorio na provokacije Vašingtona!

Košarkaš crno-belih nije hteo da prećuti.

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Partizan je nastavio da seje strah u Evroligi! Posle pobeda nad Olimpijom Milano i Parizom u Francuskoj, osvojena je i Nemačka!

Crno-beli su neverovatnim preokretom od minus 13 stigli do velikog trijumfa u Minhenu protiv Bajerna i ostali u samom vrhu evrolige.

Utakmicu u SAP Gardenu obeležio je nesportski potez Dvejna Vašingtona koji je tokom meča provocirao "grobare", ali na kraju i promašio šut za pobedu domaćina.

Njegov potez tokom utakmice i poentiranja, prokomentarisao je i košarkaš kluba iz Humske, Arijan Lakić:

- Nisam video to, on igra košarku na taj način. Nisam to gledao kao provokaciju. Ako on tako hoće to da proslavi, niko ne može da mu brani. Ako je dao koš, ja bih radije gledao kako mi da odbranimo, nisam se obazirao na to, zato smo i preokrenuli, jer se nismo obazirali na to.

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Potom je pohvalio sve svoje saigrače na zalaganju:

- Mogu da kažem da sam očekivao jer smo verovali u ovo da ćemo doći do ovoga sa radom, trudom. Verovali smo i kad smo gubili 13 razlike pred kraj treće, ekipa je dala maksimum. To nije samo ovu utakmicu, i trening, sve, vidim da se trude svaki sekund. Tražimo te stvari da popravimo, držimo se kao ekipa. Ovo pokazuje da ćemo svaku utakmicu dati sve od sebe.

Nikad veća harmonija nije bila među crno-belima, što se ogleda na rezultatima:

- Vera koju imamo od početka. Mislim da verujemo jedni drugima, u napadu smo verovali Karliku, i da promaši i pogodi, doneo nam je toliko pobeda. Vildoza koji je dao koš za pobedu. Svima verujemo, ko god da je na terenu treba da šutne, da napada, da igra, svi moramo da verujemo, tako ćemo doći i do pobeda i dobrih rezultata. Lepo je kad se ne predajete. Drago mi je što smo pobedili.

Ne opterećuje se gostovanjem u Madridu protiv Reala, jer Partizan čeka Mega:

- Prvo je Mega u ABA ligi, nećemo imati navijače, žao nam je, moramo da se fokusiramo, to je mlada ekipa.

Maksimalno je ishvalio "grobare":

- Ma strašno, ovo je jedinstveno. I kad smo gubili, nemam utisak ni da smo gubili. Hvala im, nemam šta da kažem, ovo je tako jedinstveno. U Madridu ako bude što više, to bolje. - zaključio je Arijan Lakić.

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