Zvezda ima specijalnog navijača u Areni! Rijera došao da podrži sunarodnika!
Trener crveno-belih fudbalera iz prvih redova navija za izabranicike Ibona Navara.
Košarkaši Crvene zvezde igraju meč trećeg kola Evrolige, a protivnik je turski Efes.
Tim sa Malog Kalemegdana još čeka na prvi trijumf u najelitnijem rangu, pošto je u prethodna dva meča poražen od litvanskog Žalgirisa i Hapoela iz Tel Aviva.
Sada su crveno-beli pod rezultatskim pritiskom, ali i sa velikom podrškom sa tribina, pošto su delije došle u velikom broju došle da podrže svoje ljubimce.
U Beogradskoj areni nalazi se i Albert Rijera, trener Zvezdinih fudbalera, koji neretko prate klupske saborce iz košarkaške sekcije.
Sada je to učinio i šef stručnog štaba, a ovim potezom je došao da podrži i sunarodnika Navara, na klupi košarkaša Crvene zvezde.
Efes je u Beograd stigao posle pobede nad Real Madridom, dok je na premijeri izgubio u Barseoni.
Zvezda u četvrtom kolu gostuje u Emiratima, ekipi Dubaija.
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