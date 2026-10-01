Zvezda ima specijalnog navijača u Areni! Rijera došao da podrži sunarodnika!

Trener crveno-belih fudbalera iz prvih redova navija za izabranicike Ibona Navara.

Foto: V. Novosti

Košarkaši Crvene zvezde igraju meč trećeg kola Evrolige, a protivnik je turski Efes.

Tim sa Malog Kalemegdana još čeka na prvi trijumf u najelitnijem rangu, pošto je u prethodna dva meča poražen od litvanskog Žalgirisa i Hapoela iz Tel Aviva.

Sada su crveno-beli pod rezultatskim pritiskom, ali i sa velikom podrškom sa tribina, pošto su delije došle u velikom broju došle da podrže svoje ljubimce.

U Beogradskoj areni nalazi se i Albert Rijera, trener Zvezdinih fudbalera, koji neretko prate klupske saborce iz košarkaške sekcije.

Sada je to učinio i šef stručnog štaba, a ovim potezom je došao da podrži i sunarodnika Navara, na klupi košarkaša Crvene zvezde.

Efes je u Beograd stigao posle pobede nad Real Madridom, dok je na premijeri izgubio u Barseoni.

Zvezda u četvrtom kolu gostuje u Emiratima, ekipi Dubaija.

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