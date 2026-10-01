Košarka

Pola sata pre meča: Evo kako izgleda Arena uoči duela Zvezde i Efesa! (VIDEO)

С.С.

01. 10. 2026. u 19:30

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Crveno-beli jure prvi trijumf u Evroligi.

Пола сата пре меча: Ево како изгледа Арена уочи дуела Звезде и Ефеса! (ВИДЕО)

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova igraju treći meč u novoj sezoni Evrolige, gde će konačno pokušati da dođu do pobede.

Izabranici španskog trenera Ibona Navara su u prethodne dve utakmice, doživeli isti broj poraza, od Žalgirisa i Hapoel Tel Aviva.

Litvanci i Izraelci slavili su, takođe u Beogradskoj areni, ali će tim sa Malog Kalemegdana protiv Efesa pokušati da upiše prvenac.

Kako izgleda najveća dvorana na Balkanu pola sata pre meča, pogledajte u prilogu:

Efes je na početku poražen u Barseloni, a onda savladao Real Madrid na svom parketu.

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