Pola sata pre meča: Evo kako izgleda Arena uoči duela Zvezde i Efesa! (VIDEO)
Crveno-beli jure prvi trijumf u Evroligi.
Košarkaši Crvene zvezde od 20 časova igraju treći meč u novoj sezoni Evrolige, gde će konačno pokušati da dođu do pobede.
Izabranici španskog trenera Ibona Navara su u prethodne dve utakmice, doživeli isti broj poraza, od Žalgirisa i Hapoel Tel Aviva.
Litvanci i Izraelci slavili su, takođe u Beogradskoj areni, ali će tim sa Malog Kalemegdana protiv Efesa pokušati da upiše prvenac.
Kako izgleda najveća dvorana na Balkanu pola sata pre meča, pogledajte u prilogu:
Efes je na početku poražen u Barseloni, a onda savladao Real Madrid na svom parketu.
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