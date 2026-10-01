BLOKADERSKA "STUDENSTKA LISTA" NIJE SMELA NIKOG DA POŠALJE NA DEBATU, MALI OTKRIO ZAŠTO: "Plan je da smanje plate i penzije!"
POTPREDSEDNIK Glavnog odbora SNS Siniša Mali učestvuje na drugoj debati na N1, a tema je životni standard.
- Radovao sam se ovoj debati na temu ekonomije, zato što smatram da je ekonomija možda i najvažnija tema za sve građane Srbije danas, da razgovaramo o povećanju plata, povećanju penzija, da razgovaramo o novim investicijama, o novim radnim mestima - rekao je Mali i dodao:
- Nažalost, kao što vidite, blokaderska Studenstka lista nije nikoga poslala na ovu debatu, i poštovani građani Srbije, možda vi mislite da je to zbog toga što oni nemaju šta da kažu na temu ekonomije. Ne, itekako imaju.I podsetiću vas samo da je krajem jula ove godine, dakle na ovoj istoj televiziji, kandidat za predsednika vlade "Studentske liste", gospodin Dejan Šoškić, onaj koji je bio i guverner Narodne banke Srbije do 2012. godine, kreator ekonomske politike do 2012. godine, zajedno sa ovde prisutnim Dušanom Nikezićem.
- Dakle, on je na ovoj televiziji rekao da je njihov plan, ukoliko dođu na vlast, smanjenje plata. Po njima, plate su i suviše visoke u Srbiji. S druge strane, krah dinara, dakle da dinar nastavi da gubi vrednost, da gubi vrednost prema evru, isto i kao do 2012. godine. I to je razlog zbog čega nemate nikoga večeras od strane blokaderske, odnosno Studentske liste - napomenuo je Siniša Mali.
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