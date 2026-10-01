BABIŠ OSTAJE PREMIJER: Češki parlament odbacio zahtev opozicije za smenu vlade

ČEŠKA vlada je danas preživela glasanje o nepoverenju u parlamentu, nakon što je opozicija osporila rastući budžetski deficit i izrazila zabrinutost zbog sukoba interesa vezanog za premijera Andreja Babiša.

Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Samo 83 opoziciona poslanika u donjem domu parlamenta, koji broji 200 mesta, glasalo je za smenu koalicione vlade sastavljene od tri stranke.

Za njeno obaranje, nakon trodnevne rasprave, bio je potreban najmanje 101 glas, preneo je AP.

Opozicione stranke koje su inicirale glasanje kritikovale su vladin nacrt budžeta, koji predviđa deficit od 386 milijardi kruna (18 milijardi dolara), što je drugi najveći deficit u istoriji Češke.

Očekuje se da će ovogodišnji deficit dostići 310 milijardi kruna.

Mnogi ekonomisti i opozicioni poslanici kritikovali su predloženi deficit u trenutku kada Češka centralna banka očekuje rast privrede od 2,7 odsto u narednoj godini, navela je američka agencija.

Vlada navodi da je ta potrošnja neophodna kako bi se podstakle investicije i finansirali prioriteti, poput zdravstva, penzija i plata u javnom sektoru.

Babiš, jedan od najbogatijih ljudi u zemlji, suočio se sa kritikama da nije učinio dovoljno kako bi rešio potencijalni sukob interesa između svojih privatnih poslova i političke funkcije.

Nakon što je njegov pokret ANO (DA) pobedio na izborima u oktobru prošle godine, Babiš je prebacio oko 200 kompanija iz svog konglomerata “Agrofert” u nezavisni trust fond kako bi se uskladio sa zakonom o sukobu interesa.

Bez tog koraka, njegove firme ne bi mogle da dobijaju subvencije Češke i Evropske unije. Taj potez nije uticao na njegova ulaganja u sektor zdravstva.

Evropska komisija je prošlog meseca saopštila da taj aranžman sa trust fondom nije u dovoljnoj meri rešio problem, navodeći da se Babiš i dalje nalazi u situaciji potencijalnog sukoba interesa, pa je obustavila određene isplate “Agrofertu”.

Opozicija je takođe kritikovala Babiša zbog verbalnih napada na nezavisne sudove, sudije i medije, podsetio je AP.

Babiš je formirao vladajuću koaliciju sa dve manje političke grupacije čiji program uključuje smanjenje podrške Ukrajini i odbacivanje pojedinih ključnih politika EU.