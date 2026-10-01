"Ovo nije pitanje jednog čoveka": Luis Hamilton jasno podržao predsednika Ferarija

Vozač Ferarija u šampionatu Formule 1 Britanac Luis Hamilton podržao je direktora italijanskog tima Frederika Vasera i naveo da bi voleo da vidi druge promene u strukturi ekipe, preneo je danas Skaj sport.

Foto: Profimedia/ Fabrizio Carabelli

Hamilton je pozdravio potez Ferarija da javno podrži Vasera, posle spekulacija koje su se pojavile nakon što je bivši direktor ekipe Red Bul Kristijan Horner rekao da bi voleo da radi u italijanskoj ekipi.

- Mislim da je dobro što su to uradili. Kada je reč o ujedinjenju tima, mislim da smo već bili ujedinjeni. Iskreno, čini se da su spoljni faktori toliko negativni prema nama kao timu i pokušavaju da slome naš duh, ali u tome ne uspevaju. Ljudi zato mogu da nastave sa tom negativnom pričom, ali unutar tima svi veoma naporno rade - izjavio je Hamilton uoči trke za Veliku nagradu Bahreina, koja će biti vožena u nedelju na stazi Sepang u Maleziji.

Hamilton je istakao da Vaser radi sjajan posao.

- Ako pogledate istoriju i koliko su ljudi menjali na toj funkciji, imam osećaj da je sada situacija bolja nego što je ranije bila, ali na kraju, ovo nije pitanje jednog čoveka. U pitanju je mnogo, mnogo ljudi koji rade zajedno. I ljudi iznad njega takođe su deo toga. Mnogo je ljudi uključeno. Ako iz svega ovoga treba izvući jednu poruku, to je da je Fred na svojoj funkciji, da ne ide nigde i da ću ostati uz njega. I dalje u potpunosti verujem u ono čemu težimo - dodao je Hamilton.

Vaser je šef Ferarija od 2023. godine, kada je na toj funkciji nasledio Matiju Binota.