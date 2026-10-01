VUČIĆ U SREMSKOJ MITROVICI: Nismo isti! Oni su Hagu u džaku izručili svakog Srbina kog su tražili

PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjenja Srbija", Aleksandar Vučić, obraća se na velikom skupu u Sremskoj Mitrovici.

Foto: Printskrin Informer TV

- Da vas podestim, 5. oktobra 2000. mnogi među nama su slavili to što je došlo do velikih promena. Samo dan posle, 6. oktobra odustali su od pravnog kontinuiteta Jugoslavije, pustili su Albanske teroriste uključujući čuvenu braću Mazreku i Aljbina Kurtija iz naših zatvora koji su ubijali naše žene i decu u Klečki. - rekao je Aleksandar Vučić, te dodao:

- Za tri dana, samo tri. Tad nisu o tome pričali u kampanji. U finišu kampanje Vojislav Koštunica je rekao da "neću da sarađuje sa Hagom, Milošević sarađuje".

Foto: Printskrin Informer TV

- Koštunica, Tadić, svi zajedno su izručili svakog Srbina kog su tražili, u džakove su ih stavljali i isporučivali. A meni kad su dali obavezujući nalog da isporučujem radikale, rekao sam na neću nijednog Srbina da pošaljem ma koliko obavezujućih naloga poslali. Nismo isti. - istakao je Vučić.

- Kaže Svilanović "svi mi smo morali u Budimpešti da potpišemo kad uzimamo pare da ćemo da se saglasimo sa otcepljenjem Crne Gore", pa što nam to niste rekli 2000, nego je bilo "samo da sklonimo njega - rekao je Vučić i dodao:

- I svaki put je da sklonimo nekoga, a onda će da uvedu zemlju u potpunu katastrofu. Kaže Čvorović da ga smenimo u decembru, tada slede bolne stvari: KiM, priznanje Srebrenice, oko Vojvodine i ratnih zločina. To su planovi ljudi, pošto neće oni da im kažu. Ja sam podneo ostavku, šta će meni fotelja?