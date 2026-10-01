Potez zbog kog su se svi hvatali za glavu! Srbija će ovaj promašaj protiv Nemačke dugo da žali (VIDEO)

Fudbaleri Srbije sastali su se sa Nemačkom na Alijanc Areni. Imaće izabranici Veljka Paunovića za čime da žale.

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Srbija je bila tokom većeg dela utakmice u podređenom položaju. Napadali su Nemci od prvog minuta.

Nizale su se šanse, dobro su bili postavljeni defanzivci Srbije, a posebno je raspoložen bio Đorđe Petrović. Mogla je Srbija da kazni sve promašaje "pancera" u 32. minutu, ali...

Sjajno je povukao kontru Filip Kostić, vukao do peterca po levoj strani, mogao da šutira, ali je odlučio da proigra Kostu Nedeljkovića.

Nekadašnji igrač Crvene zvezde promašio je loptu u pokušaju da uklizavanjem dođe do nje i pošalje je u nebranjeni deo mreže, tako blizu, a tako daleko

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