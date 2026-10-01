NEMA VIŠE PARA ZA UKRAJINU: Iz Brisela sve više gledaju sa negodovanjem

NOVI zahtev Ukrajine za finansijska sredstva još uvek nije naišao na odobrenje nadležnih u Evropskoj uniji, preneo je danas francuski list "Mond".

Foto: AI generated/ChatGPT

Navodi se da je u sedištu Evropske komisije održan sastanak na kojem su učestvovali predstavnici zemalja G7, Norveške, Južne Koreje i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

List navodi da je cilj sastanka bio procena potreba Ukrajine, koja već traži dodatnu finansijsku pomoć, uprkos sredstvima koja su joj prethodno dodeljena.

“Imamo osećaj kao da zalivamo pustinju”, rekao je jedan evropski diplomata tokom sastanka, kako prenosi pariski dnevnik.

U tekstu se napominje da se ovaj najnoviji zahtev za dodatnu pomoć u Briselu prima sa negodovanjem.

Prema pisanju lista, članice EU pregovaraju o višegodišnjem budžetu koji uključuje 100 milijardi evra za Ukrajinu u periodu od 2028. do 2034. godine.

Nemačka i njeni saveznici žele, međutim, da smanje taj budžet, pa bi pružanje nove finansijske podrške Ukrajini moglo biti otežano.

Pored toga, kako ističe list, tokom 2027. godine u Evropi će se održati niz važnih nacionalnih izbora, a u mnogim od tih zemalja pitanje finansiranja Ukrajine je posebno osetljivo.

Reč je o izborima u Francuskoj, Španiji, Poljskoj i Italiji. Istovremeno, verovatni kandidat i favorit u anketama u Francuskoj, liderka krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja, Marin Le Pen, već je izjavila da će obustaviti celokupnu finansijsku pomoć Ukrajini ukoliko pobedi na izborima.

- Čekamo detalje o potrebama i videćemo kako možemo da odgovorimo na njih. O tome će se raspravljati na sastanku ministara finansija 9. oktobra ili čak na sastanku Evropskog saveta sredinom oktobra - rekao je evropski diplomata.

Non Aurélien Duchêne.

Jamais l'Ukraine, dirigée par un régime massivement corrompu, qui glorifie des collabo nazis, qui a annulé sine die les élections, et qui ruinerait totalement notre économie et notre agriculture, ne fera partie de l'Union Européenne ni de l'OTAN. https://t.co/T1QMYZQdBb — Ericds (@EricDeSilvestr1) October 1, 2026

Evropska unija ostaje jedan od ključnih izvora finansijske podrške Ukrajini, pri čemu se u ovoj godini pomoć pruža kroz nekoliko mehanizama, uključujući budžetsku podršku i kredite, takođe namenjene potrošnji za odbranu.

Konkretno, EU je odobrila kreditni mehanizam za 90 milijardi evra, a oko 30 milijardi evra je predviđeno za direktnu budžetsku podršku Ukrajini, dok je još 60 milijardi evra izdvojeno za potrebe odbrane.

Savet EU je 24. septembra odobrio još tri milijarde evra finansijske podrške Kijevu. Ukrajina će od Norveške dobiti još milijardu evra u vidu bespovratne podrške.

(Tanjug)

