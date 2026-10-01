STUDENTSKA LISTA = PRAZNA STOLICA Brnabić: Tako bi i Srbiju sutra predstavljali
ČLANICA Predsedništva SNS, Ana Brnabić prokomentarisala je današnju debatu na N1 u kojoj su učestvovali Siniša Mali, Dušan Nikezić i Dušan Bajatović, ali ne i predstavnici "studentske" liste.
- Pratite uživo još jednu debatu u kojoj "Studentska" lista ne sme da učestvuje jer nema šta da kaže građanima Srbije. Obećavali su Srbiji stručnost, znanje i viziju za bolju Srbiju. Kada je došlo do debata - morali da odnesu tetki lek. "Studentska" lista je apsolutno najveća prevara u istoriji politike. "Studentska" lista = Prazna stolica. Tako bi i Srbiju sutra predstavljali ukoliko bi, kojim slučajem, pobedili na izborima. Idemo Aleksandar Vučić! Idemo do pobede za Srbiju - rekla je Brnabić na društvenoj mreži Iks.
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