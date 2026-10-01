Fudbal

Nemačka kaznila promašaj Srbije, ovako su Panceri poveli protiv Orlova (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

01. 10. 2026. u 21:35

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Fudbaleri Srbije sastali su se sa Nemačkom na Alijanc Areni. Domaćin je inicijativu krunisao golom.

Немачка казнила промашај Србије, овако су Панцери повели против Орлова (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Stremin

Srbija je bila tokom većeg dela utakmice u podređenom položaju. Napadali su Nemci od prvog minuta. 

Nizale su se šanse, dobro su bili postavljeni defanzivci Srbije, a posebno je raspoložen bio Đorđe Petrović. Mogla je Srbija da kazni sve promašaje "pancera" u 32. minutu, ali je nakon kontre Filipa Kostića malo nedostajalo Kosti Nedeljkoviću da loptu sprovede u mrežu. 

Svega nekoliko minuta kasnije Nemačka je kaznila krucijalni promašaj gostiju. 

Previše prostora dozvoljeno je igračima domaće selekcije, prvo je do gola mogao Pavlović, pogodio je stativu, a nakon toga na odbitak je natrčao usamljeni Tom Bišof. 

GOL POGLEDAJTE KLIKOM OVDE 

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