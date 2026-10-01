Nemačka kaznila promašaj Srbije, ovako su Panceri poveli protiv Orlova (VIDEO)
Fudbaleri Srbije sastali su se sa Nemačkom na Alijanc Areni. Domaćin je inicijativu krunisao golom.
Srbija je bila tokom većeg dela utakmice u podređenom položaju. Napadali su Nemci od prvog minuta.
Nizale su se šanse, dobro su bili postavljeni defanzivci Srbije, a posebno je raspoložen bio Đorđe Petrović. Mogla je Srbija da kazni sve promašaje "pancera" u 32. minutu, ali je nakon kontre Filipa Kostića malo nedostajalo Kosti Nedeljkoviću da loptu sprovede u mrežu.
Svega nekoliko minuta kasnije Nemačka je kaznila krucijalni promašaj gostiju.
Previše prostora dozvoljeno je igračima domaće selekcije, prvo je do gola mogao Pavlović, pogodio je stativu, a nakon toga na odbitak je natrčao usamljeni Tom Bišof.
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