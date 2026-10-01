Nemačka kaznila promašaj Srbije, ovako su Panceri poveli protiv Orlova (VIDEO)

Fudbaleri Srbije sastali su se sa Nemačkom na Alijanc Areni. Domaćin je inicijativu krunisao golom.

FOTO: Printskrin/Stremin

Srbija je bila tokom većeg dela utakmice u podređenom položaju. Napadali su Nemci od prvog minuta.

Nizale su se šanse, dobro su bili postavljeni defanzivci Srbije, a posebno je raspoložen bio Đorđe Petrović. Mogla je Srbija da kazni sve promašaje "pancera" u 32. minutu, ali je nakon kontre Filipa Kostića malo nedostajalo Kosti Nedeljkoviću da loptu sprovede u mrežu.

Svega nekoliko minuta kasnije Nemačka je kaznila krucijalni promašaj gostiju.

Previše prostora dozvoljeno je igračima domaće selekcije, prvo je do gola mogao Pavlović, pogodio je stativu, a nakon toga na odbitak je natrčao usamljeni Tom Bišof.



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