CVJETIĆANIN PRED JEDNIM OD NAJTEŽIH ISPITA: Hrvat ga upozorava na „ubicu“ iz Surinama
Srpski kik-bokser 12. decembra ponovo ulazi u ring.
Miloš Cvjetićanin krajem godine čeka jedan od najvećih izazova u dosadašnjoj karijeri. Srpski kik-bokser će 12. decembra u okviru Glori organizacije ukrstiti rukavice sa Donovanom Vizeom, legendarnim šampionom srednje kategorije koji je nedavno napravio iskorak u polutešku diviziju.
Cvjetićanin u meč ulazi sa skorom 25-5, uz 10 pobeda nokautom, a biće to njegov prvi nastup nakon što je ovog leta doživeo težak nokaut od Morija Krome u borbi za pojas teške kategorije.
Sa druge strane biće čovek koji je šest puta uspešno branio titulu u srednjoj kategoriji. Vizea sada čeka novi izazov, a Hrvat Antonio Plazibat, budući izazivač za titulu, posebno je upozorio na kvalitete borca iz Surinama.
- Biće Milošu izuzetno teško, Donovan je zaje*an. Ako s njim radiš tehnički kik-boks, nije lako pobediti. Baš je težak protivnik. Podigao je kilažu, godinama je bio u srednjoj, a sada je u poluteškoj. Dobar je on i ovoj diviziji, stvarno. Tehnički je strašno potkovan, ubica pravi. Ima dobre oči, vidi sve, dobra eskivaža, blok, gard. Sve mu je na mestu. Jako ga je teško pogoditi gde treba.
Upravo bi različiti stilovi mogli da budu jedan od glavnih faktora predstojećeg okršaja. Plazibat smatra da Vizea neće dozvoliti Cvjetićaninu da lako nametne tempo.
- Mislim da Miloš ima više snage da ga može uzdrmati i sve to, ali ovaj je namazan, prepametan. Neće se otvarati, neće ništa poklanjati, sve će raditi kako treba. To je jedan od mečeva kojem se radujem. Biće tehničko nadmudrivanje, akcija, ali to može biti meč godine, možda i jedan od najboljih mečeva. To zavisi kako će se razvijati borba, ali to je desetka. Užasno dobar borac, užasno zanimljiv i užasno teška borba.
Cvjetićanin će tako pokušati da se vrati na pobednički put protiv protivnika koji će prvi put nastupiti u poluteškoj kategoriji, a Plazibatov opis dovoljno govori o onome šta srpskog borca čeka 12. decembra.
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