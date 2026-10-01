PAKISTANSKI VAZDUŠNI NAPADI U AVGANISTANU: UN potvrdio smrt najmanje desetoro civila, devetoro povređeno

NAJMANjE 10 ljudi poginulo je tokom noći u najnovijim pakistanskim vazdušnim napadima u Avganistanu, saopštila je danas misija Ujedinjenih nacija u toj zemlji.

AP Photo/Abdul Khaliq

Prema rečima zvaničnika iz Islamabada, napadi su bili usmereni na militante iz pakistanskih pobunjeničkih grupa koji su izvodili napade na tu zemlju.

Avganistan je optužio susednu državu za agresiju, navodeći da su u udarima pogođeni kuće civila, kao i da su u napadima stradale žene i deca.

- UNAMA je potvrdila da je u vazdušnim napadima poginulo najmanje 10 civila, većinom dece, dok je 9 osoba povređeno - navodi se u saoptšenju Misije UN u Avganistanu.

Dodaje se da UNAMA nije direktno optužila Pakistan.

Vazdušni napadi su zabeleženi u avganistanskim provincijama Kunar i Helmand, u kojima su uništene tri civilne kuće, saopštio je glavni portparol avganistanske vlade Zabihulah Mudžahid.

Kako saznaje CBS Njuz, pakistansko ministarstvo informisanja je navelo u svom saopštenju da su napadi izvedeni na osnovu obaveštajnih podataka, da su bili "dobro isplanirani i odmereni" i da su pogođena militantna skloništa i kampovi na dve lokacija.

U saopštenju se dodaje da "prvi izveštaji ukazuju na ubistvo 22 terorista".

Ministarstvo takođe tvrdi da su u napadima uništene "velike količine oružja i municije".

- Pretnja Pakistanu dolazi iz Avganistana. Naša akcija je precizno ciljala na teroristička čvorišta. Preduzete su maksimalne mere predostrožnosti i osigurano je kako ne bi došlo do kolateralne štete - navodi se u tekstu dodajući da će se napadi "nastaviti punim intenzitetom kako bi se zbrisale terorističke grupe koje deluju u Avganistanu".

Učestali sukobi između Pakistana i Avganistana eskalirali su ove godine, pri čemu je Pakistan izvršio više vazdušnih napada unutar Avganistana.

Zemlje međusobno optužuju jednu drugu za dopuštanje terorističkim grupama da deluju duž njihove zajedničke granice i planiraju napade na civile i bezbednosne snage.

Prema podacima UNAMA, sukobi su samo ove godine prouzrokovali više od 1.100 povređenih i poginulih u Avganistanu.



