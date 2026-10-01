Ovo niko nije očekivao! Megasenzacija u Ligi nacija!

Izdržali pred naletima domaćina.

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Čuda se sve češće dešavaju u modernom fudbalu, a sada su najnovije priredili fudbaleri Lihtenštajna!

Malena državica, sa samo 40.400 stanovnika, služi uvek kao "topovska hrana" za moćnije evropske reprezentacije. Čak i srednju kategoriju, ali i one među najslabije rangiranim na UEFA i FIFA rang listi.

Međutim, danas su pokazali zube i ostvarili veliki podvig, remiziravši na terenu Azerbejdžana rezultatom 0:0, u Ligi nacija D, koji je najniži rang u ovom takmičenju.

Un empate que sabe a oro. Estamos haciendo historia, chavales! No espero menos que la felicitación de @SanMarinoTeam. pic.twitter.com/B3ku9cRUbw — Liechtenstein (@liechtensteinfu) October 1, 2026

Osvojeni bod je kao pobeda za fudbalere Lihtenštajna, koji su to pokazali slavljem po završetku utakmice, dok su "Azeri" ostali u čudu posle nove bruke.

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Na tabeli Grupe 2 Divizija D, Litvanija vodi sa 4 boda iz dva meča, drugi je Azerbejdžan sa oba remija i dva poena, dok je Lihtenštajn upisao istorijski bod.

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