Fudbal

Ovo niko nije očekivao! Megasenzacija u Ligi nacija!

С.С.

01. 10. 2026. u 20:48

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Izdržali pred naletima domaćina.

Ово нико није очекивао! Мегасензација у Лиги нација!

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Čuda se sve češće dešavaju u modernom fudbalu, a sada su najnovije priredili fudbaleri Lihtenštajna!

Malena državica, sa samo 40.400 stanovnika, služi uvek kao "topovska hrana" za moćnije evropske reprezentacije. Čak i srednju kategoriju, ali i one među najslabije rangiranim na UEFA i FIFA rang listi.

Međutim, danas su pokazali zube i ostvarili veliki podvig, remiziravši na terenu Azerbejdžana rezultatom 0:0, u Ligi nacija D, koji je najniži rang u ovom takmičenju.

Osvojeni bod je kao pobeda za fudbalere Lihtenštajna, koji su to pokazali slavljem po završetku utakmice, dok su "Azeri" ostali u čudu posle nove bruke.

Standings provided by Sofascore

Na tabeli Grupe 2 Divizija D, Litvanija vodi sa 4 boda iz dva meča, drugi je Azerbejdžan sa oba remija i dva poena, dok je Lihtenštajn upisao istorijski bod.

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