Fudbal

Srpska himna na Alijanc Areni: Kad zagrmi Bože pravde! (VIDEO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

01. 10. 2026. u 20:55

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Fudbaleri Srbije sastali su se sa Nemačkom na Alijanc Areni. Pred početak meča zapevala se srpska himna.

Српска химна на Алијанц Арени: Кад загрми Боже правде! (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Instagram

Iako nema gostujućih navijača, naši fudbaleri svim srcem zapevali su "Bože pravde", srpska himna odjekivala je Alijanc Arenom. 

Svi do jednog izabranici Veljka Paunovića pevali su našu himnu, a čuli su se i odjeci sa tribina. To nikoga ne iznenađuje s obzirom na veliku srpsku dijasporu u Nemačkoj. 

Kako je sve to izgledalo pogledajte ovde: 

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

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