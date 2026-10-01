Srpska himna na Alijanc Areni: Kad zagrmi Bože pravde! (VIDEO)

Fudbaleri Srbije sastali su se sa Nemačkom na Alijanc Areni. Pred početak meča zapevala se srpska himna.

FOTO: Printskrin/Instagram

Iako nema gostujućih navijača, naši fudbaleri svim srcem zapevali su "Bože pravde", srpska himna odjekivala je Alijanc Arenom.

Svi do jednog izabranici Veljka Paunovića pevali su našu himnu, a čuli su se i odjeci sa tribina. To nikoga ne iznenađuje s obzirom na veliku srpsku dijasporu u Nemačkoj.

Kako je sve to izgledalo pogledajte ovde:

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