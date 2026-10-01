Srpska himna na Alijanc Areni: Kad zagrmi Bože pravde! (VIDEO)
Fudbaleri Srbije sastali su se sa Nemačkom na Alijanc Areni. Pred početak meča zapevala se srpska himna.
Iako nema gostujućih navijača, naši fudbaleri svim srcem zapevali su "Bože pravde", srpska himna odjekivala je Alijanc Arenom.
Svi do jednog izabranici Veljka Paunovića pevali su našu himnu, a čuli su se i odjeci sa tribina. To nikoga ne iznenađuje s obzirom na veliku srpsku dijasporu u Nemačkoj.
Kako je sve to izgledalo pogledajte ovde:
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