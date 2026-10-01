Politika

Mali se krsti - ko o čemu, Nikezić o poštenju! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 10. 2026. u 21:55

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POTPREDSEDNIK Srpske napredne stranke Siniša Mali, učestvovao je u debati na N1 govorio je i okorupciji.

Мали се крсти - ко о чему, Никезић о поштењу! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin N1

Kada je došlo do rasprave o poštenju:

Foto: Printskrin N1

Samo vi Nikeziću nemojte... znate kako ko o poštenju Nikezić o poštenju, evo da se prekrstim. Simbol korupcije je Dragan Đilas, a imamo i za Šoškića.

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