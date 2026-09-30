Žezus jasan: "Ronaldo nije odbio da trenira, nema problema između nas"

PORTUGALSKI selektor negirao je negativne priče koje kruže društvenim medijima o Kristijanu Ronaldu.

Foto: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia

Legendarni Portugalac je presedeo na klupi utakmicu sa Norveškom i to je odmah izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama, a neki su rekli da je razlog za to što je Ronaldo odbio da trenira.

Ipak, Žorž Žezus je momentalno negirao te priče i izjavio da nema nikakvih problema između njih dvojice.

- Problema između nas nema. Ronaldo mi je rekao, ako hoćeš da igram, igraću, ako hoćeš da sedim na klupi, sedeću. Ako treba, mogu i na tribinama da provedem utakmicu - jasan je bio iskusni selektor.

🚨🇵🇹 Jorge Jesus: “Cristiano Ronaldo did not refuse to train”.



“There are no issues. Cristiano told me: if you want me to play, I’ll play. If you want me to sit on the bench, I will. If you want me in the stands, I will”. pic.twitter.com/AX97PWR6EY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2026

Ronaldo je igrač u godinama i jasno je da više ne može da igra na nekadašnjem nivou i odmor mu je preko potreban, pogotovo na startu sezone dok ne uđe u formu.

Bez njega na terenu, Portugalci su savladali Norvešku sa 2:1 i videćemo kakva će mu uloga biti u nastavku Lige nacija, pogotovo do kraja ovog reprezentativog prozora tokom kojeg će "selesao" još igrati sa Danskom i Norveškom.