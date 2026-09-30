Žezus jasan: "Ronaldo nije odbio da trenira, nema problema između nas"
PORTUGALSKI selektor negirao je negativne priče koje kruže društvenim medijima o Kristijanu Ronaldu.
Legendarni Portugalac je presedeo na klupi utakmicu sa Norveškom i to je odmah izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama, a neki su rekli da je razlog za to što je Ronaldo odbio da trenira.
Ipak, Žorž Žezus je momentalno negirao te priče i izjavio da nema nikakvih problema između njih dvojice.
- Problema između nas nema. Ronaldo mi je rekao, ako hoćeš da igram, igraću, ako hoćeš da sedim na klupi, sedeću. Ako treba, mogu i na tribinama da provedem utakmicu - jasan je bio iskusni selektor.
Ronaldo je igrač u godinama i jasno je da više ne može da igra na nekadašnjem nivou i odmor mu je preko potreban, pogotovo na startu sezone dok ne uđe u formu.
Bez njega na terenu, Portugalci su savladali Norvešku sa 2:1 i videćemo kakva će mu uloga biti u nastavku Lige nacija, pogotovo do kraja ovog reprezentativog prozora tokom kojeg će "selesao" još igrati sa Danskom i Norveškom.
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