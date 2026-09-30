Fudbal

Žezus jasan: "Ronaldo nije odbio da trenira, nema problema između nas"

В.М.

30. 09. 2026. u 19:00

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PORTUGALSKI selektor negirao je negativne priče koje kruže društvenim medijima o Kristijanu Ronaldu.

Жезус јасан: Роналдо није одбио да тренира, нема проблема између нас

Foto: Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia

Legendarni Portugalac je presedeo na klupi utakmicu sa Norveškom i to je odmah izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama, a neki su rekli da je razlog za to što je Ronaldo odbio da trenira.

Ipak, Žorž Žezus je momentalno negirao te priče i izjavio da nema nikakvih problema između njih dvojice.

- Problema između nas nema. Ronaldo mi je rekao, ako hoćeš da igram, igraću, ako hoćeš da sedim na klupi, sedeću. Ako treba, mogu i na tribinama da provedem utakmicu - jasan je bio iskusni selektor.

Ronaldo je igrač u godinama i jasno je da više ne može da igra na nekadašnjem nivou i odmor mu je preko potreban, pogotovo na startu sezone dok ne uđe u formu.

Bez njega na terenu, Portugalci su savladali Norvešku sa 2:1 i videćemo kakva će mu uloga biti u nastavku Lige nacija, pogotovo do kraja ovog reprezentativog prozora tokom kojeg će "selesao" još igrati sa Danskom i Norveškom.

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