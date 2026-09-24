Centar Partizana ne krije šta je glavni adut: Imamo sada bolju atmosferu
Nigerijski košarkaš Tonje Džekiri očekuje dobar start u Evroligi.
Neće biti lako Partizanu na premijeri elitnog takmičenja, s obzirom da u Arenu sutra uveče dolazi uvek neugodni Armani (20.45, Arena premijum 1). Crno-beli su u velikoj meri promenili igrački kadar tokom letnje pauze, dok je s druge strane klub iz Milana zadržao okosnicu tima na okupu i pritom se pojačao sa Devonom Holom, Mozesom Rajtom, Alekom Pitersom, Gerisonom Metjuzom...
Od starosedelaca u Humskoj je ostao iskusni Tonje Džekiri (32), koji je sa Kevarijusom Hejsom (29) i Žofrijem Lovernjom (34) deliti minutažu u reketu. S obzirom da je Francuz i dalje povređen i da se preskočiti duel sa Italijanima, biće centri crno-belih dodatno opterećeni.
Ipak, snažni Afrikanac je optimista, a kao glavne adute ističe atmosferu u ekipi i veliku podršku sa tribina.
- Naši navijači mogu da očekuju borbu, koncentraciju i želju da se dobije utakmica. Radili smo naporno tokom cele predsezone, imamo nove igrače, trudimo se da se razumemo. Treba da se poštujemo međusobno i da igramo jako i motivisano, da pružimo publici ono zbog čega i dolazi na mečeve - rekao je Džekiri, a potom nastavio:
- Mislim da je sada atmosfera u ekipi i oko nje mnogo bolja nego ranije. Momci su veoma vredni, svi imaju veliku želju da se dokažu, zato idemo korak po korak. Uzbuđen sam i jedva čekam da počne. Biće ovo duga i naporna sezona.
Svestan je bivši as Asvela, Baskonije, Uniksa, Fenerbahčea i CSKA da ga čeka paklen zadatak protiv Mozesa Rajta.
- Radi mnogo dobrih stvari za tim. Nema puno igre "jedan na jedan", uglavnom se sve svodi na "pik en rol". Moramo da ga usporimo, pogotovo kada budu igrali brže napade. Nije samo Rajt opasan, oni imaju kvalitetan roster. Tu su i Gudurića, Hol, puno talentovanih igrača - objasnio je Džekiri.
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