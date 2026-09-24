Košarka

Zvezda traži novog centra? Katastrofa DŽonatana Motlija na debiju

У. Ћ.

24. 09. 2026. u 22:38

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Ništa mu nije išlo od ruke ove večeri.

Звезда тражи новог центра? Катастрофа Џонатана Мотлија на дебију

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Džonatan Motli odigrao je utakmicu za zaborav u porazu Crvene zvezde od Žalgirisa na startu Evrolige.

Centar crveno-belih završio je meč sa indeksnom korisnošću od čak -13, uz učinak koji najbolje oslikava probleme domaćina u reketu.

Motli je za vreme provedeno na parketu postigao samo dva poena, uz šut za dva 1/5 i 0/2 za tri. Nije imao nijedan skok, upisao je dve asistencije, ali i čak šest izgubljenih lopti.

Za Motlija i Navara ostaje da pronađu način da centar što pre pronađe pravi ritam, jer je početak sezone doneo partiju koju će želeti što pre da ostave iza sebe. Ukoliko se ne popravi situacija, moraće Zvezda u potragu za novim centrom.

Žalgiris je tokom većeg dela utakmice imao rezultatsku prednost, mada je Zvezda do samog kraja bila u igri za preokret. Domaći su propustili nekoliko prilika u završnici i na kraju izgubili 83:77.


 

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