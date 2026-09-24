Pogledajte slavlje fudbalera Srbije posle gola Živkovića i šta je Tadić pokazao publici (VIDEO)

Orlovi u ranoj fazi utakmice prvog kola došli do prednosti protiv Grčke.

FOTO: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Fudbalska reprezentacija Srbije odlično je otvorila meč prvog kola Lige nacija u Diviziji A.

Orlovi su već posle četiri minuta stigli do vođstva u duelu sa "helenima", pogotkom Andrije Živkovića, koji je iskoristio sjajno dodavanje Dušana Tadića.

Kapiten i povratnik u nacionalni tim je odlično uspolio vezistu PAOK-a, koji je efektno naterao golmana gostiju na kapitulaciju.

Odmah posle pogotka usledilo je veliko slavlje srpskih fudbalera, a posebnu pažnju je izazvao potez kapitena Tadića.

On se okrenuo ka navijačima Srbije i pozvao ih da još više podrže ekipu u nastavku meča, ali i predstojećim utakmicama protiv Holandije za tri dana, odnosno, sa Nemačkom na gostovanju.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Srbija će već u nedelju dočekati "lale", koje se u prvoj rundi sastaju sa "pancerima".

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