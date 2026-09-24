STUDENTSKA LISTA PUKLA KAO ZVEČKA U DEBATI NA N1! Ne znaju kako sebi da objasne da ih je Brnabićeva razvalila argumentima (FOTO)

STUDENTSKA lista pukla kao zvečka u debati na N1!

Foto: Printskrin

U očaju, ne znaju kako sebi da objasne da ih je Ana Brnabić razvalila argumentima i činjenicama!

- Ko uđe u svinjac, ne ulazi u belim rukavicama. Toliko o debati na N1 -naveo je Terzić.

Foto: Printskrin