Politika

STUDENTSKA LISTA PUKLA KAO ZVEČKA U DEBATI NA N1! Ne znaju kako sebi da objasne da ih je Brnabićeva razvalila argumentima (FOTO)

В. Н.

24. 09. 2026. u 22:17

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STUDENTSKA lista pukla kao zvečka u debati na N1!

СТУДЕНТСКА ЛИСТА ПУКЛА КАО ЗВЕЧКА У ДЕБАТИ НА Н1! Не знају како себи да објасне да их је Брнабићева развалила аргументима (ФОТО)

Foto: Printskrin

U očaju, ne znaju kako sebi da objasne da ih je Ana Brnabić razvalila argumentima i činjenicama!

- Ko uđe u svinjac, ne ulazi u belim rukavicama. Toliko o debati na N1 -naveo je Terzić.

Foto: Printskrin

 

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