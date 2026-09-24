Košarka

Navarov debi iz košmara: Ovo su prve reči Španca posle poraza Zvezde od Litvanaca!

Новости.онлине/С.С.

24. 09. 2026. u 22:26

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Trener crveno-belih prokomentarisao poraz svog tima na evroligaškoj premijeri.

Наваров деби из кошмара: Ово су прве речи Шпанца после пораза Звезде од Литванаца!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Crvena zvezda je izgubila od Žalgirisa 77:83 u prvom kolu nove sezone Evrolige i loše otvorila seriju od tri uzastopne utakmice na svom parketu.

Bila je to 15. pobeda za litvanskog giganta, dok su Beograđani ostali na šest trijumfa u međusobnim okršajima.

Klub sa Malog Kalemegdana će priliku da ispravi greške imati u narednim mečevima protiv Hapoel Tel Aviva, koji je takođe večeras neočekivano poražen od minhenskog Bajerna, kao i Efesa. Oba tima će gostovati u Beogradskoj areni.

Posle meča protiv Litvanaca, svoje utiske izneo je i novi trener crveno-belih Ibon Navaro:

- Mislim da u drugom poluvremenu nismo napravili prednost, da nismo uspeli da izađemo na pravi način. Igrači Žalgirisa su bili pametnijim u pojedinim momentima. Moja ekipa nije na najbolji način koristila male faulove u četvrtoj četvrtini - istakao je Navaro.

Trener Žalgirisa, Tomas Masijulis je istakao:

- Uvek imam nekih zamerki, ali je ekipa igrala bolje u drugom nego u prvom poluvremenu. Bili smo čvršći i strpljiviji, naročito se to odnosi na nove igrače - kaže Masijulis.

Zvezda će u drugom kolu, 29. septembra, dočekati izraelski Hapoel, od 20 časova, dok Efes iz Istanbula stiže tri dana kasnije, tačnije, prvog oktobra.

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