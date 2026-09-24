ZAKUKALA I VESNA PEŠIĆ NAKON ŠTO JE BRNABIĆ IZDOMINIRALA NA N1: "Debata je bila čista katastrofa, emisija je naređena"
ANTISRPSKINjA Vesna Pešić zakukala je nakon što je Ana Branbić uništila Mirjanu Nikolić u debati, da bi ispalo kako joj sa ni blokaderska N1 ne valja.
- Poštovani i dragi svi, ova Debata je bila čista katastrofa. Kandidati moraju u raspravi biti uz iste oblasti i i sličnog ranga, poznatosti i ugleda. Ovde vidimo sve suprotno, a i neposobnu voditeljki. N1 nije ono što je bila, ovo je naređena emisija još ćemo svašta gledati i to za nas navijače studenata - napisala je Pešić na Iksu.
Preporučujemo
PETKOVIĆ O BANjSKOJ: Trojica Srba nikada neće biti teroristi - Priština duguje odgovore
24. 09. 2026. u 14:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)