Politika

ZAKUKALA I VESNA PEŠIĆ NAKON ŠTO JE BRNABIĆ IZDOMINIRALA NA N1: "Debata je bila čista katastrofa, emisija je naređena"

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 09. 2026. u 22:11

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ANTISRPSKINjA Vesna Pešić zakukala je nakon što je Ana Branbić uništila Mirjanu Nikolić u debati, da bi ispalo kako joj sa ni blokaderska N1 ne valja.

ЗАКУКАЛА И ВЕСНА ПЕШИЋ НАКОН ШТО ЈЕ БРНАБИЋ ИЗДОМИНИРАЛА НА Н1: Дебата је била чиста катастрофа, емисија је наређена

Foto: Printscreen

 - Poštovani i dragi svi, ova Debata je bila čista katastrofa. Kandidati moraju u raspravi biti uz iste oblasti i i sličnog ranga, poznatosti i ugleda. Ovde vidimo sve suprotno, a i neposobnu voditeljki. N1 nije ono što je bila, ovo je naređena emisija još ćemo svašta gledati i to za nas navijače studenata - napisala je Pešić na Iksu.

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