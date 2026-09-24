NAPAD NA IRANSKA NUKLEARNA POSTROJENJA JE BILA NAJLAKŠA ODLUKA KOJU SAM DONEO: Netanjahu pred UN otkrio "da bismo svi poginuli"
PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je sa govornice Generalne skupštine UN da je odluka da se izvede napad na iranski nuklearni program bila najlakša odluka koju je doneo tokom svoje političke karijere na funkciji premijera.
- Uništavanje iranskih nuklearnih postrojenja bilo je složen zadatak. Bilo je veoma teško to izvesti. Ali za mene je to bila jedna od najlakših odluka koje sam ikada morao da donesem kao premijer. Jer da to nismo uradili, svi bismo poginuli - izjavio je izraelski premijer.
Ranije u četvrtak, nekoliko delegacija demonstrativno je napustilo salu Generalne skupštine UN kada je Netanjahu izašao za govornicu da održi govor.
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