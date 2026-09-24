Pred dolazaka Crvene zvezde: Trener Čačana otkrio planove!

Opstanak u ABA ligi primarni je cilj košarkaša Borca iz Čačka u novoj sezoni, poručio je trener Saša Ocokoljić uoči subotnjeg duela sa Crvenom zvezdom u Hali kraj Morave.

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Šef struke Čačana je istakao tom prilikom da će eventualna borba za plej-of biti dodatak osnovnom rezultatskom cilju.

- Otkako sam došao u Borac, a i ranijih sezona u ABA ligi, cilj je uvek bio samo jedan, to je primarni cilj, opstanak u ligi. Sve ono što smo, kao prošle sezone, došli u situaciju da budemo na jednu loptu do plej-ofa, to je neki dodatak - rekao je Ocokoljić.

Borac u novu sezonu ulazi sa značajno izmenjenim sastavom, ali uz ideju da se zadrži prepoznatljiv oslonac na domaće igrače. Ocokoljić navodi da će od ukupno 13 igrača sedam ili osam biti iz Čačka, što smatra posebno važnim za klub.

- Naša ideja je da formiramo tim, i to smo i uradili, da vratimo neke igrače, da ponovo, kao i prošle sezone, broj igrača iz Čačka bude što veći. Ove sezone imamo od 13 igrača, sedam ili osam čačanskih igrača, što je neverovatno i stvarno veoma, veoma retko - nastavlja trener Borca.

FOTO TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Među novim igračima su Jovan Novak, Balša Živanović, Entoni Roj, Ranko Simonović, Marko Radovanović, Kalil Spir i Luka Roganović, dok su iz prošlosezonskog sastava ostali kapiten Uroš Čarapić, Marko Jošilo, Đorđe Čurčić i Mušikić. Deo prvog tima biće i mladi igrači Krunić i Obrenić.

- Dosta je promenjena ekipa u odnosu na prošlu sezonu. Imamo oba nova plejmejkera. Jovan Novak je, svi znamo, reprezentativni igrač i igrač od koga dosta očekujemo. Balša Živanović je jedan mladi srpsko-crnogorski košarkaš, da ga tako nazovemo, od koga očekujemo vidan napredak - dodao je Ocokoljić.

On je posebno izdvojio povratak Ranka Simonovića u Čačak, kao i dolazak Entonija Roja sa koledža.

- Doveli smo sa koledža na poziciji dva Entonija Roja, koji pokazuje jedan zavidan kvalitet, ali sigurno će mu trebati dosta da se adaptira na evropski stil igre i na neke zahteve ABA lige. Ranko Simonović, naše čačansko dete, posle šest, sedam godina vraća se u Čačak - smatra Ocokoljić.

Prema njegovim rečima, Borac je pokušao da u okviru svojih mogućnosti napravi fizički snažniji sastav, uz maksimalno dva stranca.

- Trudili smo se da, u okviru onoga čime raspolažemo i u okviru toga da želimo da imamo maksimalno dva stranca, čak smo imali ideju da to bude jedan, napravimo jednu fizički pre svega dobru ekipu, jer to nam je prošle godine, uz dužinu rostera, verovatno bio i najveći problem - rekao je trener Borca.

Ocokoljić je ukazao i na sve veću konkurenciju u ABA ligi i velike razlike u budžetima klubova.

- Liga nenormalno dobija na kvalitetu u poslednje vreme. Ovo je treća sezona da sam ja trener, poslednje dve sezone ušlo je šest timova sa višemilionskim budžetima. To su ekipe koje su pre tri sezone bile plej-of timovi, a sada su ekipe koje se bore za goli opstanak u ligi - kategoričan je strateg Čačana.

FOTO TANJUG/ BRANKO LUKIĆ

Borac, kako je naveo, u finansijskom smislu ne može da se poredi sa klubovima sa višemilionskim budžetima, ali u novu sezonu ulazi uz stabilnost koju je imao i prethodne godine.

- Mi smo tu negde uvek, što se tiče tog finansijskog dela, pri samom dnu, ali ono što je jako bitno jeste da smo u prošloj sezoni imali jednu korektnu stabilnost u funkcionisanju i da tako ulazimo i u novu sezonu - dodaje Ocokoljić.

Jedan od zadataka biće i da se ponovo pokažu duh koji je ekipa pokazala prošle sezone.

- Prošle godine smo imali jedan neverovatan karakter i to će nam biti sigurno neki domaći zadatak i sa ovom ekipom, da se uvek daje maksimum, bez obzira na okolnosti, na terenu - rekao je Ocokoljić.

Prvi izazov Borca biće izuzetno težak, pošto u Čačak dolazi Crvena zvezda.

Kapiten Uroš Čarapić smatra da će utakmica protiv evroligaškog sastava biti prilika da novi igrači odmah osete atmosferu u Hali kraj Morave.

- Čeka nas u prvom kolu možda najteži protivnik u našoj grupi, ekipa koja je jedan od favorita za osvajanje titule ove godine u ABA ligi, kao i svih godina prethodnih. Evroligaška je ekipa, sigurno da ima ogroman kvalitet i da im je roster i veliki broj igrača prilagođen tom nivou takmičenja - rekao je Čarapić.

On očekuje veliku podršku sa tribina i pozvao navijače da budu uz ekipu od prvog kola.

- Mislim da je ovo odlična prilika za nove momke da vide kako se igra u punoj hali, da osete tu energiju. Znam da će u subotu biti puna hala, nadam se da će cele sezone biti puna hala i da će nam publika biti ove godine, kao i svake do sada, dati neki vetar u leđa - rekao je Čarapić.

On je ocenio da su ove utakmice najlepše za igranje, da treba da se ispoštuje neki dogovor iz svlačionice i da se da svoj maksimum na terenu, a rezultat će doći sam po sebi.

- Pozivam publiku da dođe u što većem broju da podrži ekipu i da bude sigurno kvalitetno veče u subotu u Čačku - poručio je kapiten Borca.

Borac će tako sezonu početi protiv jednog od najkvalitetnijih sastava u regionalnom takmičenju, sa jasno postavljenim primarnim ciljem da i naredne sezone ostane član ABA lige.

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