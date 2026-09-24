Evo kako su zvezdaši dočekali bivše igrače Partizana!
Crveno-beli otvaraju sezonu u Evroligi.
Košarkaši Crvene zvezde igraju utakmicu prvog kola Evrolige, a protivnik je Žalgiris.
Litvanski velikan doživeo je velike promene u igračkom kadru, kao i Beograđani, silno se pojačao dolascima Jonasa Valančijunasa, doskorašnjim miljenikom "grobara" Sterlinga Brauna, dok će crveno-beli imati mnogo muka da zaustave Azulasa Tubelisa, još jednog bivšeg igrača Partizana, Najdžela Vilijamsa-Gosa...
Kao i prethodnih sezona, na premijeri, "delije" su do poslednjeg mesta ispunile Beogradsku arenu, koja će biti poprište ovog duela.
Navijači tima sa Malog Kalemegdana su pre utakmice zvižducima dočekali navijače Žalgirisa, ali i bivše igrače Partizana, Sterlinga Brauna i Najdžela Vilijamsa-Gosa, kada su izašli na zagrevanje.
Krilni košarkaš je tokom prošle sezone bio omražen među navijačima, posebno nakon sukoba sa Željkom Obradovićem, a na povratku u Arenu dočekan je poprilično mirno, uz svega nekoliko zvižduka.
Podsetimo, u ovom meču, na klupi Zvezde debitovaće novi trener Ibon Navaro, koji je preuzeo ekipu na kraju prošle sezone.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Kakav transfer! Osvojio Ligu šampiona sa Real Madridom, a sada potpisao za srpski klub
24. 09. 2026. u 06:31
PONOĆNI MASAKR REGIONALNE KOŠARKE! Zvezda i Partizan zanemeli posle ovog saopštenja
24. 09. 2026. u 06:13 >> 09:20
HRVATI ZGROZILI REGION! Srbin nepoželjan u Zadru, sada je sve otkriveno!
24. 09. 2026. u 11:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Najotrovnija zmija Evrope snimljena na grani u srpskom selu (Video, foto)
ŠARPLANINSKI poskok (Vipera ammodutes), najotrovnija i najopasnija zmija Evrope, uslikana je i usnimljena u selu Gotovuša) na grani drveta. Prepoznatljiv je po malom rogu na vrhu glave, po kome je i dobio ime, navodi stranica borzanionline, koja je i prenela snimak.
22. 09. 2026. u 10:30
Komentari (0)