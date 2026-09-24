Evo kako su zvezdaši dočekali bivše igrače Partizana!

Crveno-beli otvaraju sezonu u Evroligi.

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Košarkaši Crvene zvezde igraju utakmicu prvog kola Evrolige, a protivnik je Žalgiris.

Litvanski velikan doživeo je velike promene u igračkom kadru, kao i Beograđani, silno se pojačao dolascima Jonasa Valančijunasa, doskorašnjim miljenikom "grobara" Sterlinga Brauna, dok će crveno-beli imati mnogo muka da zaustave Azulasa Tubelisa, još jednog bivšeg igrača Partizana, Najdžela Vilijamsa-Gosa...

Kao i prethodnih sezona, na premijeri, "delije" su do poslednjeg mesta ispunile Beogradsku arenu, koja će biti poprište ovog duela.

Navijači tima sa Malog Kalemegdana su pre utakmice zvižducima dočekali navijače Žalgirisa, ali i bivše igrače Partizana, Sterlinga Brauna i Najdžela Vilijamsa-Gosa, kada su izašli na zagrevanje.

Krilni košarkaš je tokom prošle sezone bio omražen među navijačima, posebno nakon sukoba sa Željkom Obradovićem, a na povratku u Arenu dočekan je poprilično mirno, uz svega nekoliko zvižduka.

Podsetimo, u ovom meču, na klupi Zvezde debitovaće novi trener Ibon Navaro, koji je preuzeo ekipu na kraju prošle sezone.

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