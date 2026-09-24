Košarka

Evo kako su zvezdaši dočekali bivše igrače Partizana!

Новости.онлине/С.С.

24. 09. 2026. u 20:03

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Crveno-beli otvaraju sezonu u Evroligi.

Ево како су звездаши дочекали бивше играче Партизана!

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Košarkaši Crvene zvezde igraju utakmicu prvog kola Evrolige, a protivnik je Žalgiris.

Litvanski velikan doživeo je velike promene u igračkom kadru, kao i Beograđani, silno se pojačao dolascima Jonasa Valančijunasa, doskorašnjim miljenikom "grobara" Sterlinga Brauna, dok će crveno-beli imati mnogo muka da zaustave Azulasa Tubelisa, još jednog bivšeg igrača Partizana, Najdžela Vilijamsa-Gosa...

Kao i prethodnih sezona, na premijeri, "delije" su do poslednjeg mesta ispunile Beogradsku arenu, koja će biti poprište ovog duela.

Photo: Phil Hutchinson / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači tima sa Malog Kalemegdana su pre utakmice zvižducima dočekali navijače Žalgirisa, ali i bivše igrače Partizana, Sterlinga Brauna i Najdžela Vilijamsa-Gosa, kada su izašli na zagrevanje.

Krilni košarkaš je tokom prošle sezone bio omražen među navijačima, posebno nakon sukoba sa Željkom Obradovićem, a na povratku u Arenu dočekan je poprilično mirno, uz svega nekoliko zvižduka.

Podsetimo, u ovom meču, na klupi Zvezde debitovaće novi trener Ibon Navaro, koji je preuzeo ekipu na kraju prošle sezone.

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